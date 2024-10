Der Action-Anime zu einem der erfolgreichsten Mangas aller Zeiten geht 2025 zu Ende – schon jetzt kann man 160 Folgen streamen

Seit 2016 gehört My Hero Academia zu den beliebtesten Action-Animes. Nun geht das Superheldengerangel auf Basis des Hit-Mangas zu Ende: Die Finalstaffel wurde für 2025 angekündigt.

Kohei Horikoshis populärer Superhelden-Manga My Hero Academia begann vor zehn Jahren und ging im August 2024 zu Ende. Mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren gehört der Titel zu den erfolgreichsten Mangas aller Zeiten , der natürlich eine Anime-Serie nach sich zog. Doch auch das animierte Action-Abenteuer, das schon 159 Folgen und mehrere OVAs umfasst, neigt sich nun dem Ende zu.

Der abenteuerliche Action-Anime My Hero Academia geht 2025 mit der Finalstaffel zu Ende

Im Anschluss an das 7. Staffelfinale wurde letztes Wochenende direkt ein Teaser-Trailer für die 8. und letzte Season von My Hero Academia gezeigt (via Anime News Network ). Diese soll 2025 im japanischen Fernsehen auf Sendung gehen und wird erneut von Chef-Regisseur Kenji Nagasaki sowie seiner Kollegin Naomi Nakayama im Anime-Studio Bones gestemmt. Seht hier den Ankündigungs-Teaser:

Ähnlich wie in der (sehr viel zynischeren) Superheldenserie The Boys spielt My Hero Academia in einer Welt voller Superkräfte, genannt Quirks. Die Geschichte konzentriert sich vor allem auf den Jungen Izuku Midoriya, der zu den wenigen gehört, die ohne Superkraft zur Welt kamen. Weil er trotzdem für das Gute kämpfen will, sucht er sein Idol, den legendären Superhelden All Might auf, der ihm seinen Quirk vermacht, nachdem er Midoriyas Potenzial realisiert. Doch damit beginnt seine Ausbildung in der U.A. Highschool für Helden erst.

My Hero Academia brachte neben der Anime-Serie auch drei Spin-off-Mangas, Light-Novels, vier Anime-Filme (zuletzt You're Next aus diesem Jahr) und mehrere Videospiele hervor. Die US-Produktionsfirma Legendary Entertainment arbeitet seit 2018 an einer Live-Action-Adaption, die mittlerweile im Auftrag von Netflix produziert wird. Regisseur Shinsuke Sato soll dabei mit einem Drehbuch von Joby Harold arbeiten.

Wo kann man den Anime My Hero Academia in Deutschland sehen?

Alle sieben Staffeln von My Hero Academia liegen hierzulande beim Anime-Streamer Crunchyroll vor, den es auch als Amazon-Channel gibt. Dabei hat man die Auswahl zwischen der japanischen Originalversion mit Untertiteln oder der deutschen Synchronfassung. Bis zur 5. Season war die Anime-Serie auch schon beim Free-TV-Sender ProSieben Maxx zu sehen.