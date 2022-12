"Um Gottes willen, hört auf": Netflix kündigt nächste Anime-Realverfilmung an, aber die Reaktionen sind vernichtend

Netflix kriegt nicht genug von Anime-Realverfilmungen. Jetzt ist My Hero Academia dran, was im Netz allerdings nicht für Euphorie sorgt.

Death Note, Cowboy Bebop und bald One Piece: Das ist nur eine Auswahl von Netflix' Realverfilmungen beliebter Anime. Der Streaming-Dienst investiert unablässig in die Neuverfilmungen, obwohl sie selten gut ankommen, ob bei Kritik oder Publikum. Jetzt ist der nächste Fan-Liebling dran: My Hero Academia.

Netflix plant einen Realfilm, der auf dem beliebten Manga von Kôhei Horikoshi basiert. Darin erhält ein Junge durch einen Zufall Superkräfte und besucht daraufhin die U.A. High School für angehende Superheld:innen.

Folgendes ist laut eines Berichts von Variety bekannt:

Bei Anime-Fans sorgt die Netflix-Meldung für Angst und Schrecken

Viele Anime-Fans sind anscheinend gebrannte Kinder, wenn es um Realverfilmungen bei Netflix geht. In ihren Tweet dominiert Pessimismus, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Kritikerin Courtney Lanning fasst zusammen:

Um Gottes willen, bitte hört auf, Live-Action-Verfilmungen von Anime zu machen, die funktionieren nur selten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer User teilt die Enttäuschung:

Ich schwöre bei Gott, 'Live-Action-Anime-Adaption' ist eine schlimmere Wortgruppe geworden als 'Live-Action-Disney-Remake'.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das muss man nicht übersetzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche Fans gehen über zum Betteln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt schon Ideen, wie die Netflix-Version aussehen wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt gute Gründe für den Pessimismus, aber auch ein Hoffnungszeichen

Neben den bisherigen schlechten Erfahrungen mit Netflix-Adaptionen gibt es auch einige Stimmen, die die Wahl des Drehbuchautors Joby Harold kritisieren, vor allem wegen seiner Beteiligung an der Obi-Wan-Serie.

Optimistisch sollte jedoch der Name Shinsuke Sato stimmen. Der kennt sich nämlich aus mit der Herausforderung von Realverfilmungen. Sein Netflix-Film Bleach und seine Serie Alice in Borderland gehören zu den besseren Adaptionen geliebter Anime und Manga. Vielleicht stellt sich die Kombination eines amerikanischen Drehbuchautors und eines japanischen Regisseurs als Wundermittel für die chronischen Krankheiten der Netflix-Adaptionen heraus.

Einen Starttermin für den My Hero Academia-Film gibt es noch nicht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.