Großartig dreckige Fantasy bei Disney+: Dieser Film ist nichts für Kinder

Bei Disney+ versteckt sich ein Fantasy-Film, der es in sich hat. Denn statt Zauberstäben werden hier blutige Schwerter geschwungen und ein düsterer Charme durchzieht die Magie Moskaus.

Wer glaubt, dass Disney+ nur quietschbunte, familienfreundliche Fantasy-Unterhaltung bereithält, liegt weit daneben. Denn seit der "Erwachsenen-Bereich" Star das Angebot aufstockt, können Genre-Fans auch Fantasy-Leckerbissen der düsteren Sorte genießen: also solche wie das Highlight Wächter der Nacht.

Grandios unheimliches Fantasy-Epos: Wächter der Nacht bei Disney+

Im Moskau der Moderne muss Anton (Konstantin Khabenskiy) auf schmerzhafte Weise lernen, dass die Welt im Geheimen von hellen und dunklen Mächten mitbestimmt wird: den "Anderen". Während die sogenannten Wächter der Nacht kontrollieren, dass Vampire und andere Fantasy-Kreaturen bei Einbruch der Dunkelheit nicht über die Stränge schlagen, sorgen ihre Gegenstücke, die Wächter des Tages, dafür, dass die lichten Anhänger sich ebenfalls an die Regeln halten.

Seht den Trailer zu Wächter der Nacht bei Disney+

In der Verfilmung der gleichnamigen Fantasy-Roman-Reihe * von Autor Sergey Lukyanenko entdeckt Anton, dass auch er eine übernatürliche Gabe besitzt und wird zum Wächter der Nacht. Und obwohl er nicht besonders mächtig ist, rückt er ins Zentrum eines uralten Konflikts, der einen neuerlichen Krieg zwischen Licht und Dunkel entfesseln könnte.

Der erfolgreiche russische Fantasy-Blockbuster schaffte es 2004 auch über die Grenzen seiner Heimat hinaus zu internationaler Aufmerksamkeit. Regisseur Timur Bekmambetov, der später Filme wie Wanted und Abraham Lincoln Vampirjäger drehte, gelang hiermit der Sprung nach Hollywood. Doch Wächter der Nacht blieb bis heute sein aufregendstes Fantasy-Werk, wie ihr jetzt bei Disney+ nachprüfen könnt.

Zwischen Coolness und ranzigem Ambiente: Disney+ zeigt Fantasy von einer anderen Seite

Die Fantasy von Wächter der Nacht springt zu Beginn bei Disney+ zunächst ein wenig verwirrend aus dem Mittelalter in die 90er und dann in die Neuzeit. Doch davon sollte sich niemand einschüchtern lassen, weil die Zahnrädchen der spannenden Erzählung später noch effektiv ineinandergreifen werden.

© Disney+ Wächter der Nacht: Anton mit Eule

Überhaupt bringt der Fantasy-Film einen enormen visuellen Reiz mit: Denn die Figuren sind auf Coolness getrimmt, bewegen sich aber zugleich die meiste Zeit in einem ziemlich abgeranzten Setting dreckiger Fabrikanlagen und heruntergekommener Neubauten. Als Gegenüberstellung geht das enorm gut auf – auch wenn (oder gerade weil) es sich dadurch an den Sehgewohnheiten der auf Hochglanz polierten Genre-Vertreter (wie Herr der Ringe oder Harry Potter) reibt.

Die häufig überzeugenden Fantasy-Effekte werden dabei angenehm dosiert eingesetzt statt uns nicht mit Computer-Animiertem zu überschütten. Eine Vogel-Verwandlung hier und ein aus dem Rückgrat gezogenes Schwert dort sorgen in Wächter der Nacht für das richtige Maß an Magie und Gänsehaut. Ach ja, und falls das bis jetzt noch nicht deutlich wurde: Bei einer FSK 16-Altersfreigabe solltet ihr euch auf ein paar wohlplatzierte blutige Momente einstellen.

Fantasy-Erlebnis bei Disney+: Wächter der Nacht umgarnt euch mit dreckigem Charme

Vor allem durch seinen Figuren erwacht das Fantasy-Spektakel dabei zu Leben. Die Charaktere mögen auf den ersten Blick zwar klar zu Gut und Böse positioniert sein, sind beim genauen Hinsehen aber längst nicht so schwarz-weiß: Hauptfigur Anton zum Beispiel wird als Mann angeführt, der einen Zauber sucht, um seine Ex-Frau zurückzugewinnen – und dabei in Kauf nimmt, dass ihr ungeborenes Kind stirbt. Sofortige Sympathie-Träger sehen anders aus. Doch vom jugendlichen Vampir-Nachbarn bis zur Eulen-Frau oder einer wie eine düstere Form des Matrix-Orakels daherkommenden Hexe verleihen die ambivalenten Figuren der Welt ihre Glaubhaftigkeit.

Wächter der Nacht mag kein in jedem Punkt perfekter Fantasy-Film sein: Manchmal kommt er etwas chaotisch daher und befördert uns sehr sprunghaft von einer Szene in die nächste. Doch lohnenswert ist das Seherlebnis in jedem Fall und der dreckige Fantasy-Charme hilft leicht über die kleineren Stolpersteine hinweg.

Wer das ganze Erlebnis der Wächter der Nacht-Erzählung will, sollte nach dem überraschenden Ende des ersten Films außerdem noch den zweiten Teil schauen: den Abschlussfilm Wächter des Tages. Der macht das russische Fantasy-Spektakel nämlich erst zu einer runden Sache und kann zum Glück ebenfalls bei Disney+ * gestreamt werden.

