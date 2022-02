Jurassic World 3: Im bombastischen ersten Trailer für das Dino-Spektakel bricht ein neues Zeitalter an

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter kündigt weltumspannende Dino-Action an im ersten Trailer. Lest und seht hier, was euch in dem Blockbuster erwartet.

Lange mussten wir warten, nun stampfen die Dinosaurier zumindest wieder durch die Trailer-Welt: Der erste Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ist nämlich da. In dem neuen Dino-Abenteuer werden die Urzeitechsen auf die ganze Welt losgelassen – und ein paar alte Bekannte gesellen sich zu den Held:innen um Bryce Dallas Howard und Chris Pratt. Schaut euch hier den ersten Teaser-Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter an! Jurassic World 3 - Trailer 1 (Deutsch) HD Worum geht es in Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter? In Jurassic World 3 nehmen die dinotastischen Abenteuer globale Ausmaße an. Das hatte bereits der Kurzfilm Battle at Big Rock angedeutet, der an die Geschehnisse im Finale von Teil 2, Das gefallene Königreich, anschließt. Die Dinosaurier sind auf dem nordamerikanischen Kontinent in freier Wildbahn anzutreffen und nicht nur da. Jurassic World 2: Das gefallene Königreich bei Amazon schauen Zum Film Jetzt streamen Dazu passt auch eine Aussage von Jeff Goldblum. Der Darsteller des Chaostheoretikers Ian Malcolm deutete an, dass auch die globalen Auswirkungen von COVID-19 Einfluss auf die Story haben würden. Und ja, ihr habt richtig gelesen: Goldblums Ian Malcolm ist wieder dabei, ebenso wie Sam Neills Paläontologe Alan Grant und Laura Derns Paläobotanikerin Ellie Sattler. Zum ersten Mal seit Jurassic Park aus dem Jahr 1993 kehrt das Trio gemeinsam für denselben Jurassic-Film vor die Kamera zurück.

Mehr: Jurassic World 3: Alles Wichtige über Besetzung, Handlung und Dinosaurier Wann kommt Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter in den deutschen Kinos? Jurassic World 3: Dominion kommt am 9. Juni 2022 im Kino. Der Film startet also fast genau vier Jahre nach Das gefallene Königreich. Regie führt Colin Trevorrow der die Sequel-Reihe seit Jurassic World als Regisseur und/oder Produzent begleitet. Trevorrow schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Pacific Rim: Uprising-Autorin Emily Carmichael. Zum Cast gehören unter anderem wieder Lupin-Star Omar Sy sowie Kristoffer Polaha, der in Wonder Woman 1984 die etwas undankbare, aber einprägsame Rolle als Steves unfreiwilliger Körper-Spender hatte. Podcast: Die besten Streaming-Filme 2021 bei Netflix, Amazon & Co. Bei Netflix, Amazon und anderen Streaming-Diensten feierten dieses Jahr Hunderte Filme ihre Premiere. Damit ihr den Überblick nicht verliert und ein paar Tipps mit in die Weihnachtszeit nehmt, stellen wir die besten Streaming-Filme des Jahres vor. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir sprechen in dieser Folge mit unserem Kollegen Pascal Reis von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe über die Lieblinge des Streaming-Jahres 2021. Heraus kommen 12 Filme, die ihr unbedingt anschauen solltet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter?