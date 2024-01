Große Änderung bei Percy Jackson: Die Serie korrigiert das Medusa-Versäumnis der Vorlage und sogar der Schöpfer hat sich dafür eingesetzt

Der neue Fantasy-Hit Percy Jackson bei Disney+ hat eine gute Entscheidung getroffen. Die Serie ist in einem entscheidenden Punkt düsterer als ihre Vorlage und der Schöpfer korrigiert damit sein eigenes Versäumnis.

Schon in der ersten Folge des neuen Fantasy-Serien-Hits Percy Jackson: Die Serie bekommen wir Medusa zu sehen. Erstmal allerdings nur als Skulptur im Museum: Eine heldenhafte Statue hält ihren abgetrennten Kopf in der Hand. Nicht alle, die wie Monster aussehen, seien wirklich Monster, erklärt Percys Mutter ihrem Sohn. Das greift die Disney+-Serie in der 3. Folge wieder auf und emanzipiert sich mit einer wichtigen Änderung von der Vorlage.

Die Vorlage von Percy Jackson hat Medusas tragische Geschichte komplett ignoriert

Bisher sind vier von acht Folgen der 1. Staffel Percy Jackson: Die Serie bei Disney+ erschienen. Medusa ist in der ersten Hälfte der Staffel die eindrücklichste und traurigste Antagonistin. Sorry, Minotaurus in Unterhosen! Vorlagen-Autor Rick Riordan setzte sich höchstpersönlich für sie ein, berichtet Variety .

In der Roman-Vorlage ist Medusa bloß ein Monster: Die 1. Staffel der Serie basiert auf dem ersten Buch seiner Percy Jackson-Roman-Reihe *, die 2005 startete. Darin ist Percys Quest allein aus seiner Sicht beschrieben und er nimmt Medusa als Monster wahr, die in ihrem Keller versteinerte Unschuldige hortet.

Dass missverstandene und tragische Wesen wie Medusa mehr zu sagen und die griechischen Gottheiten ein Patriarchats-Problem haben, wird in der Serie endlich gezeigt. Das sei Rick Riordan und seiner Frau Rebecca Riordan, die die Serie mitproduzieren, sehr wichtig gewesen. In der griechischen Mythologie war Medusa nämlich mehr als ein Monster.

Medusas tragische Original-Geschichte: Sie war einst eine menschliche Frau, die der Göttin Athene dienen wollte und dafür sogar Enthaltsamkeit schwor. Als sie jedoch mit dem Gott Poseidon eine sexuelle Begegnung hatte, wurde sie dafür von Athene bestraft – und Poseidon nicht.

Disney Skultptur von Medusa in der 1. Folge von Percy Jackson: Die Serie

In manchen Erzählungen ist sogar davon die Rede, dass der Sex nicht einvernehmlich war und Poseidon sie in Athenes Tempel vergewaltigt hat. Fortan verwandelte Medusa wegen Athenes Fluch jeden zu Stein, der ihr in die Augen blickte. Am Ende wird sie in der griechischen Mythologie von Perseus geköpft und ihr Kopf Athene geschenkt.

Die Percy Jackson-Serie gibt Medusa endlich eine eigene Stimme

Die Jugendserie geht einen wichtigen Schritt und erklärt, warum Medusa so verbittert und rachsüchtig ist und dass ursprünglich ihr selbst großes Unrecht angetan wurde. Das passt zum fortschrittlichen Ton der Serie, in der sich Gottheiten wie Athene und Poseidon eher wie abwesende und egoistische Elternteile anfühlen und nicht wie glorreiche Übermenschen.

Medusas Darstellung in der neuen Serie: In der Neuauflage trifft das zentrale Held:innen-Trio rund um Percy Jackson an derselben Stelle wie im Buch auf Medusa. Anstatt einem wilden Monster zu begegnen, ist sie eine gesittete und gebildete Frau mit tiefer Hutkrempe. Die Schauspielerin Jessica Parker Kennedy (The Flash) porträtiert Medusa als im Stich gelassene, missverstandene, und dadurch selbst grausam gewordene Frau. Mit bitterem Ton spricht sie aus, dass ausgerechnet sie und nicht Poseidon für ihre Beziehung der beiden bestraft wurde. Und das, obwohl Athene sich immer als rechtschaffend darstellt.

Auch in der Serie wird Medusa von Percy geköpft – diesmal ist es aber ein tragischer Tod. Das erinnert an die Worte von Percys Mutter zu Beginn der Serie: "Nicht jeder, der wie ein Held aussieht, ist ein Held. Und nicht jeder, der so aussieht wie ein Monster, ist ein Monster." Diese vielschichtigere und sensibilisierte Sichtweise zieht sich durch die ersten vier Folgen und liefert auch für Fans der Buchreihe spannende, neue Aspekte.

Percy Jackson: Die Serie könnt ihr bei Disney+ streamen *. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge.



