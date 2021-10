Große Sci-Fi-Überraschung: Netflix bringt lang vergessene Serie zurück

Eine der größten Science-Fiction-Serien von Netflix meldet sich aus dem Jenseits zurück. Lost in Space geht tatsächlich in die 3. Staffel. Hier ist der eindrucksvolle Trailer.

Vor drei Jahren starteten auf Netflix zwei große Science-Fiction-Hoffnungen. Auf der einen Seite war da Altered Carbon, auf der anderen Lost in Space. Sündhaft teuer und extrem ambitioniert: Während Altered Carbon direkt nach der 2. Staffel abgesetzt wurde, verschwand Lost in Space 2019 nach der ersten Zugabe in der Versenkung.

Wir haben uns gar nicht getraut mehr, an eine Fortsetzung zu glauben. Netflix hat die Hoffnung in das Projekt jedoch nicht aufgegeben. Letztes Jahr wurden neue Folgen gedreht, sodass die Geschichte bald weitergehen kann. Im Dezember erwartet und die 3. und letzte Staffel von Lost in Space. Der erste Trailer sieht richtig episch aus.

Sci-Fi-Epos bei Netflix: Trailer zum Lost in Space-Finale

Allzu viel über die Handlung verrät die Vorschau zwar nicht. Dennoch machen die bewegten Bilder eine Sache mehr als deutlich: Lost in Space will sich mit einem großen Knall verabschieden und setzt im Finale auf Gänsehautmomente.

Hier könnt ihr den Trailer zur 3. Staffel von Lost in Space schauen:

Lost In Space - S03 Teaser Trailer (English) HD

Lost in Space basiert auf der Sci-Fi-Serie Verschollen zwischen fremden Welten, die erstmals zwischen 1965 und 1968 ausgestrahlt wurde und auf die Comic-Reihe Space Family Robinson sowie das Kinderbuch Der Schweizerische Robinson von Johann David Wyss zurückgeht. 1998 erschien zudem ein Kinofilm mit William Hurt in der Hauptrolle.

Trotz der bekannten Vorlage ist der popkulturelle Fußabdruck, den das Lost in Space-Reboot mit seinen bisherigen zwei Staffeln hinterlassen hat, recht klein. Umso erfreulicher ist es, dass Netflix die Serie nicht direkt im Streaming-Archiv begräbt, sondern ihr die Chance gibt, sich mit einem richtigen Finale würdig zu verabschieden.

Die 3. Staffel von Lost in Space startet am 1. Dezember 2021 auf Netflix.

