Großer One Piece-Traum erfüllt: Die ersten 30 Folgen erscheinen erstmals auf Blu-ray

Viele One Piece-Anhänger:innen wollen die Serie gerne in guter Qualität und deutscher Fassung sehen. Dank einer Blu-ray-Box ist das jetzt möglich.

One Piece-Fans haben die große Auswahl. Von der Anime-Verfilmung des Manga von Eiichiro Oda gibt es mittlerweile über 1000 Folgen mit unzähligen Abenteuern. Den Beginn der Story um den jungen Piraten Ruffy (jap. Originalstimme: Mayumi Tanaka) gab es aber bisher nicht in guter Qualität und mit deutscher Synchronfassung fürs Heimkino. Das ist jetzt vorbei. Am 12. Januar 2022 erscheinen die ersten 30 Folgen erstmal in einer Blu-ray-Box.

One Piece-Fans erleben Anime-Beginn in glasklarer Qualität mit deutschen Stimmen

Insbesondere die deutsche Synchronfassung dürfte dabei viele Fans freuen. Für alle, die die Anime-Serie per TV-Ausstrahlung kennengelernt haben, wird sie nämlich eine liebgewonnene Kindheitserinnerung wecken. Einige Community-Mitglieder wollen One Piece ausschließlich auf Deutsch hören, konnten dies aber bisher nur in der willkürlichen TV-Reihenfolge oder überholter DVD-Qualität tun.

Crunchyroll Die One Piece-Box

Hinter den Blu-ray-Boxen steckt der Streamingdienst und Vertrieb Crunchyroll , auf dessen Seite der Großteil der Serienfolgen ebenfalls verfügbar ist. Bisher allerdings nur im japanischen Original mit Untertiteln.

Sammler:innen werden sich beim Kauf der Box außerdem über das beiliegende, 24-seitige Booklet freuen. Für alle Original-Fans ist beim Kauf allerdings Vorsicht geboten. Die ersten 30 Serienfolgen liegen in der Blu-ray-Box ausschließlich auf Deutsch mit optionalen Untertiteln vor.

