Großes Stephen King-Geheimnis nach 39 Jahren gelüftet: Welcome to Derry enthüllt die Wahrheit über Pennywises Tochter

Basiert Pennywise auf einer echten Person? Und hatte dieser Horror-Clown wirklich eine Tochter? ES: Welcome to Derry liefert jetzt überraschende Antworten.

Die Horrorserie ES: Welcome to Derry läuft in Deutschland seit Oktober bei Sky/WOW und überrascht in der frisch veröffentlichten 6. Episode mit spannenden Enthüllungen zum Mythos des Grusel-Clowns Pennywise. Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 6:

Während Stephen King in seinem ES-Roman von 1986 offen ließ, ob der auch unter dem Namen Bob Gray bekannte Clown Pennywise einer echten Person nachempfunden ist, lösten auch die Filme ES (2017) und ES Kapitel 2 (2019) dieses Rätsel nicht. Existierte Pennywise vielleicht wirklich und hatte sogar eine Tochter namens Mrs. Kersh? ES: Welcome to Derry liefert jetzt die eindeutige Antwort auf dieses Mysterium.

ES: Welcome to Derry Folge 6 löst das Rätsel um Mrs. Kersh und Pennywise

In Stephen Kings Buchvorlage ist die alte Frau namens Mrs. Kersh nur eine von vielen Formen, die ES annimmt, um den Club der Verlierer zu tyrannisieren. Eine eindeutige Antwort darauf, ob die sich in eine Hexe verwandelnde Greisin an eine echte Bewohnerin Derrys angelehnt ist, lieferte der Roman aber ebenso wenig wie die Verfilmungen von Regisseur Andy Muschietti.



In ES Kapitel 2 wird Beverly Marshs Besuch bei Mrs. Kersh im Jahr 2016 von einem spannenden Mysterium begleitet. Hierbei erfahren wir, dass es sich bei der alten Frau um die Tochter eines Clowns namens Pennywise handeln soll. Im Roman bekommt dieser sogar einen Namen: Bob Gray. Da sich die gesamte Begegnung aber als Täuschung von ES entpuppt, schien diese Familienverbindung keine ernstzunehmende Enthüllung darzustellen – bis jetzt.

Die Prequel-Serie ES: Welcome to Derry enthüllte bereits in Folge 5, dass eine Frau mit dem Namen Ingrid Kersh (Madeleine Stowe) im Jahr 1962 in der Kleinstadt Derry lebt. Dass hinter ihrem Nachnamen mehr als nur ein Stephen King-Easter-Egg steckt, bestätigt nun die 6. Folge.

Als die kleine Lily (Clara Stack) ihre scheinbar Vertraute in ihrem Zuhause aufsucht, stößt sie auf ein verdächtiges Fotoalbum. Darin sehen wir ein altes Foto von einem Mädchen an der Seite eines Mannes, der wie Pennywise von Bill Skarsgård verkörpert wird. Daraufhin offenbart Ingrid ihre wahre Identität: Sie ist die Tochter von Pennywise.

Ingrid Kersh geht für Papa Pennywise auf Kinderjagd

Ingrids Vater war ein Jahrmarktschausteller, der unter dem Namen Pennywise the Dancing Clown auftrat. Allerdings verlor sie ihren Vater in jungen Jahren, bis es im Jahr 1935 zu einem überraschenden Wiedersehen kam. Als erwachsene Frau arbeitet sie in der Anstalt Juniper Hill, wo ein kleines Mädchen von einer Clownsgestalt verfolgt wird. Überrascht stellt Ingrid fest, dass dieser genauso wie ihr Vater aussieht.

Dass ihr "Poppa" gerade ein kleines Kind verspeist, ist Ingrid vollkommen egal. Der Wunsch, ihren toten Vater noch einmal sehen zu können, überwiegt – was ES schamlos auszunutzen weiß. Und so führt sie in der nachfolgenden Zeit immer wieder Kinder aus der Anstalt in die Fänge des Monster-Clowns, da sie glaubt, dass dieser Pennywise wirklich ihr Papa sei.

Erinnert ihr euch noch an das kleine Clowns-Mädchen, dass zuvor in Folge 3 in einer Flashback-Sequenz auf einem Jahrmarkt im Jahr 1908 zu sehen war? Das war die jüngere Ingrid Kersh. Und auch in der Gegenwart des Jahres 1962 scheint sich Pennywises Tochter weiterhin gerne zu verkleiden. Denn Lily realisiert schließlich, dass es Ms. Kersh war, die den Kindern als Clown verkleidetet auf dem Freidhof nachgestellt hat und von Will Hanlon (Blake Cameron James) fotografiert wurde.



ES: Welcome to Derry bestätigt in Folge 6 somit gleich zwei Fantheorien:

Die Pennywise-Gestalt von ES basiert tatsächlich auf einer echten Person, die es vermutlich selbst einst getötet hat.

Außerdem hatte der echte Pennywise eine Tochter, die im Jahr 1962 noch lebt und als Handlangerin des Bösen agiert.

Ob Ingrid Kersh bald selbst ES zum Opfer fällt, werden wir in den kommenden Wochen erfahren. Doch schon jetzt wissen wir, dass sie in Zukunft zu einer der unzähligen Formen von ES werden wird – und 54 Jahre später Beverly Marsh mächtig Angst einjagt.

Wann kommt ES: Welcome to Derry Folge 7?

Die 7. Folge von ES: Welcome to Derry heißt "The Black Spot" und wird am 8. Dezember 2025 bei Sky bzw. WOW in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Episoden. Das Staffelfinale ist hierzulande ab dem 15. Dezember zu sehen.