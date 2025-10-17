Günther Jauchs Vermögen: So viel verdient der TV-Moderator für eine Folge Wer wird Millionär

Seit 25 Jahren moderiert Günther Jauch die Sendung Wer wird Millionär?. Das scheint sich ausgezahlt zu haben, denn er ist einer der reichsten Entertainer Deutschlands.

Kaum jemand ist im deutschen Fernsehen so bekannt wie Günther Jauch. Neben Wer wird Millionär moderierte er über Jahrzehnte Stern TV und andere TV-Formate. In dieser Zeit hat er ein Vermögen angehäuft.



Günther Jauch: So vermögend ist der TV-Moderator

Als langjähriger RTL-Moderator hat sich Günther Jauch nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch viel Geld angehäuft. Das Vermögensmagazin schätzt sein Vermögen auf 55 Millionen Euro. Zum Vergleich: Das ist mehr Vermögen als Joko und Klaas, die zusammen 22 Millionen Euro besitzen.

Das Vermögen setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Denn Jauch besitzt mehrere Häuser, darunter eines auf Sylt und eines in Potsdam, wo er mit Frau und Kindern lebt. Wie es bei Günther Jauch zu Hause aussieht, hat Leon Windscheid in einer Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert! verraten. "Es gab keinen einzigen Raum ohne Hall, weil sie so pompös wohnen, wenn ich das verraten darf", so der ehemalige Wer wird Millionär-Gewinner. Windscheid war einmal für einen Podcast bei Jauch zu Gast und war sichtlich beeindruckt von der Größe.



Außerdem besitzt Jauch zusammen mit Tim Raue ein Restaurant in Potsdam und das Weingut von Othegraven, das er aus Familienbesitz übernommen hat. Vieles über das Privatleben von Günther Jauch ist jedoch nicht bekannt, weshalb die hier genannten Werte nur Schätzungen sind. Der TV-Moderator versucht sein Privatleben so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Weitere TV-News:

So viel verdient Jauch für eine Wer wird Millionär?-Folge

Günther Jauchs bekannteste TV-Show ist zweifellos Wer wird Millionär?. Seit 26 Jahren moderiert er die Quizshow und bekommt für jede moderierte Folge stolze 125.000 Euro. Da kommt schon einiges zusammen, wenn man die Show jede Woche moderiert und dazu noch die Specials.

Spekuliert wird auch darüber, wie viel der TV-Moderator für seine ARD-Talkshow Günther Jauch verdient hat. Die Kosten für eine Folge beliefen sich auf 270.000 Euro. Wie viel davon Jauchs Gage war, ist nicht bekannt. Günther Jauch war neben seinen TV-Moderationen auch das Gesicht mehrerer Werbekampagnen – unter anderem auch für Shop-Apotheke.

Wann Günther Jauch im Fernsehen zu sehen ist

Günther Jauch ist auch heute noch bei Wer wird Millionär? zu sehen. Die Quizshow läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Die Folgen können nachträglich auf RTL+ angesehen werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.