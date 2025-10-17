Tagesschau-Ikone Susanne Daubner verrät kurioses Ritual: Auf diese Sache kann sie nicht verzichten

Tagesschau-Ikone Susanne Daubner ist beim Job stets hochprofessionell. Wenn sie aber nicht im ARD-Studio steht, gibt sie sich herrlich gelassen. Jetzt plauderte die TV-Legende ein spannendes Detail aus – ohne diese Sache kann sie nicht arbeiten.

Susanne Daubner ist eins der bekanntesten Gesichter Deutschlands: Tag für Tag versorgt sie das Publikum mit topaktuellen News in der Tagesschau. Die 63-Jährige packte über ein kurioses Ritual aus, das vor jedem Nachrichten-Dreh erfüllt sein muss.



Susanne Daubner hat ihre tiefe Stimme nicht trainiert

Susanne Daubner zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen TV. Seit 25 Jahren präsentiert die Nachrichtensprecherin die Tagesschau und informiert mit ihrer sachlichen, ruhigen Art über das Weltgeschehen. Lange Zeit hatte sie einen Ruf als bierernste Spaßbremse weg, doch dieses Image lässt die Ikone immer mehr hinter sich: In letzter Zeit präsentiert sich Daubner im TV immer ausgelassener und plaudert gerne mal aus dem Nähkästchen.

Am 14. März war sie Gast in NDR Talk Show und auch hier gab sie einige Anekdoten zum besten. Unter anderem amüsierte sie das Publikum mit einer Erzählung über ihre markante, tiefe Stimme. Ihre Stimme habe ihr geholfen, um von Männern ernster genommen zu werden: "Man hört einfach mehr zu, wenn die Stimme ein wenig tiefer ist." Sie habe aber nicht für ihre Stimme trainiert: "Ich hatte aber tatsächlich mit 14 Jahren einen Stimmbruch wie die Jungs." Seitdem sei ihre Stimme deutlich tiefer als es für Frauen üblich sei.

"Schlechtes Omen": Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner überrascht mit ungewöhnlichem Ritual

Dann überraschte Susanne Daubner mit einem unerwarteten Geständnis: Die TV-Legende hat einen ganz bestimmten Tick, der mit ihrer Arbeit bei der Tagesschau zu tun hat. Daubner verrät, dass sie ein Must-Have habe, ohne dass sie keinesfalls arbeiten könne: einen blauen Kugelschreiber. Jede andere Farbe sei für sie undenkbar: "Wenn der schwarz ist, ist es für mich ein schlechtes Omen." Deshalb würde sie keinesfalls auf eine andere Farbe zurückgreifen: "Ich würde nie mit einem schwarzen Stift Korrekturen in meinen Meldungen machen."

Zum Glück hat die Tagesschau-Ikone vorgesorgt: "Ich habe jetzt schon ein Depot angelegt, damit mir das nie passiert, dass es keinen blauen Stift im Büro gibt."

NDR Talk Show: So kannst du die Talkrunde gratis sehen

Die NDR Talk Show ist ein echtes Original im TV. Dreimal im Monat gibt es die Show zu sehen. Die nächste Ausgabe läuft am Freitag, dem 24.10.2025, um 22:00 Uhr im NDR.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.