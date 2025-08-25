Gute Nachricht für The Last of Us-Fans: Staffel 3 soll ein großes Manko von Season 2 korrigieren

Zwei Jahre lagen zwischen The Last of Us Staffel 1 und 2, was die Kürze der letzten Season besonders ärgerlich machte. Das soll sich mit Season 3 ändern.

The Last of Us Staffel 2 ist schon seit Ende Mai vorbei. Danach begann wieder die lange Zeit des Wartens auf neue Folgen. Eine Zeit, die in der Ära der aufwendigen, kinoreifen Serienproduktionen gerne mal mehrere Jahre dauern kann. Immerhin hat Showrunner Craig Mazin jetzt einige News, die Fans des HBO-Endzeitdramas endlos happy stimmen müssten.

The Last of Us Staffel 3 ist bereits auf einem guten Weg und soll wieder länger werden

Im Interview mit dem Hollywood Reporter wollte Mazin zwar noch nicht verraten, wie die 3. Staffel in Bezug auf die Videospielvorlage The Last of Us Part II strukturiert sein wird. Dafür ließ er eine andere Info fallen, die ein Manko von Staffel 2 betrifft:

Wir tüfteln da noch ein bisschen herum – das ist im Moment noch ein kleines Betriebsgeheimnis. Aber ich kann schon sagen, dass Staffel 3 länger sein wird als Staffel 2. Staffel drei wird eher auf Augenhöhe mit Staffel 1 sein. Mehr Leistung fürs Geld.

Darüber hinaus ist der The Last of Us-Chefautor schon längst wieder mit dem Drehbuchschreiben beschäftigt und spinnt die Story von Ellie (Bella Ramsey) weiter. Eine Arbeit, die noch weit in die (scheinbar zeitig startenden) Dreharbeiten hineinreichen wird:

Das ist irgendwie meine Lieblingszeit. Es ist ganz ruhig. Ich sitze einfach hier mit meiner wunderbaren ergonomischen Tastatur und tippe drauflos. Die Seiten entstehen und ich bin für eine Weile Mönch, was ich liebe, und schreibe einfach. Es ist die reinste Form dessen, was ich tue. Und dann, in ein paar Monaten oder so, wird diese schöne Zeit weniger ruhig, weil wir eine sehr lange Vorbereitungsphase beginnen, während ich noch schreibe, und dann beginnen wir mit den Dreharbeiten, während ich noch schreibe.

In Staffel 1 und 2 war ich etwa sechs Wochen vor Drehbeginn der letzten Folge mit dem Schreiben fertig. Ich empfehle diese Methode nicht unbedingt, außer dass sie bei mir funktioniert, aber der Wahnsinn ist.



Derzeit gibt es noch nicht einmal einen groben Starttermin für die 3. Staffel von The Last of Us. Wenn Craig Mazin aber so gut vorankommt – auch ohne zwei seiner wichtigsten Mitstreiter – und der Dreh schon geplant ist, könnte sie vielleicht etwas früher an den Start gehen, als erst in zwei Jahren.

Streamen könnt ihr die ersten beiden The Last of Us-Staffeln hierzulande bei Sky beziehungsweise dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW.