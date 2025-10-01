Gute Nachricht für The Rookie-Fans: Staffel 7 streamt schon nächste Woche in weiterem Streaming-Abo

Bislang gab es die siebte Staffel von The Rookie in Deutschland nur bei einem Streaming-Dienst im Abo. Schon sehr bald sind die Folgen bei einem weiteren Anbieter in der Flat verfügbar.

Die Hit-Serie The Rookie erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Besonders der Wechsel zum Streaming-Dienst Netflix hat dem Cop-Drama von Schöpfer Alexi Hawley nochmal neuen Aufschwung verliehen.

Wer hierzulande die aktuellste siebte Staffel von The Rookie streamen will, bekommt die Episoden bislang nur bei Sky bzw. WOW in der Flat. Nächste Woche kommt Season 7 aber auch vollständig zu einem weiteren Streaming-Dienst.

The Rookie Staffel 7 streamt bald bei Disney+ im Abo

Fans von The Rookie, die Disney+ abonniert haben, dürfen sich freuen. Staffel 7 der Hit-Serie ist laut einer aktuellen Pressemitteilung ab dem 8. Oktober 2025 komplett in der Flat des Streaming-Anbieters verfügbar. Neben Sky/WOW und Disney+ streamt The Rookie auch bei Netflix. Hier sind bis jetzt aber nur die Staffeln 1-5 im Abo erschienen.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Teaser zu The Rookie Staffel 7 schauen:

The Rookie - S07 Teaser Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 7 von The Rookie muss sich John Nolan (Nathan Fillion) von einer Schussverletzung erholen. Daneben werden zwei neue Rookies ins Team aufgenommen, um die Jagd nach zwei Gefängnisausbrechern fortzusetzen.

Wann startet The Rookie Staffel 8?

Die neuen Folgen von The Rookie sollen im Frühjahr 2026 in den USA starten. Kurze Zeit später dürfte Staffel 8 dann wie gewohnt im englischen Originalton hierzulande bei Sky/WOW veröffentlicht werden.

