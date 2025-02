„Habe aufgegeben und wurde verbittert“: Denzel Washington enthüllt Tiefpunkt seiner Karriere

Denzel Washington erobert seit Jahrzehnten die Kinoleinwand. Doch auch in seiner Karriere gab es einen Tiefpunkt, den er lange Zeit nicht überwinden konnte.

Im Jahr 2000 wurde Denzel Washington für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Allerdings war es nicht er, der in dieser Nacht mit einer Auszeichnung die Bühne verlassen sollte.

Denzel Washington erregte Aufsehen mit Hurricane

Wie The Wrap Ende vergangenen Jahres berichtete, gab es in der Karriere von Denzel Washington einen gewaltigen Tiefpunkt. Zunächst begann alles vielversprechend: Denn Washingtons Performance in dem Biopic Hurricane brachte ihm eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller ein.

Für Washington, der bereits 1990 mit Glory einen Oscar als Bester Nebendarsteller gewann, wäre dies das zweite Mal gewesen, dass er die begehrte Auszeichnung mit nach Hause hätte nehmen können. Doch es sollte anders kommen.

Der Oscar ging knapp an Washington vorbei

Denn es war Kevin Spacey, der für American Beauty mit dem Oscar geehrt wurde. Washington beschrieb die Szene folgendermaßen:

Bei der Oscar-Verleihung riefen sie Kevin Spaceys Namen für American Beauty. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich umdrehte und ihn ansah, und niemand außer den Leuten um ihn herum stand. Und alle anderen sahen mich an. Nicht, dass es so war. Vielleicht habe ich es nur so wahrgenommen.

Für ihn ein eindringliches Erlebnis:

Vielleicht hatte ich das Gefühl, dass mich alle anstarren. Denn warum sollten mich alle anstarren? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass sie es taten. Ich will nicht so klingen: 'Oh, er hat meinen Oscar gewonnen' oder so etwas in der Art. So war es nicht.

Für Washington war dies ein Tiefpunkt:

Ich habe eine Zeit durchgemacht, in der Pauletta [Washington] sich alle Oscar-Filme ansah - ich sagte ihr: 'Das interessiert mich nicht. Hey: Sie interessieren sich nicht für mich? Es ist mir egal. Du wählst. Du siehst sie dir an. Ich schaue mir das nicht an.' Ich habe aufgegeben. Ich wurde verbittert.

Denzel Washington trat seither in zahlreichen Rollen auf. Mit Training Day gewann er 2002 den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Nach eigener Aussage hielt seine Verbitterung aber noch bis 2014 an.

Bis heute ist Denzel Washington ein vielseitig beschäftigter Schauspieler. Zuletzt war er 2024 in Gladiator II zu sehen.