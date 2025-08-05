Habt ihr sie entdeckt? In Bosch treten alle drei Kinder von Hauptdarsteller Titus Welliver auf

In Hollywood scheint es zum guten Ton zu gehören, seine Kinder in Serien- und Filmproduktionen zu schmuggeln. Auch Bosch-Star Titus Welliver folgte dieser Tradition.

Der Schauspieler Titus Welliver (Sons of Anarchy, Suits) war jahrelang in Nebenrollen zu sehen, bevor er ab 2014 in Bosch und Bosch: Legacy als Ermittler Hieronymus "Harry" Bosch zum Titelhelden seiner eigenen Serie(n) wurde.

Weit weniger bekannt: seine drei Kinder. Dabei ist nicht Madison Lintz gemeint, die seine Bildschirmtochter Maddie spielt, sondern seine echten Kinder. Es taucht jedes von ihnen in einer Gast- oder Nebenrolle auf.

Titus Wellivers echte Kinder sind ein fester Bestandteil des Bosch-Serienuniversums bei Amazon

Wie Screen Rant Mai 2024 berichtete, erleben wir in den Krimi-Serien Bosch und Bosch: Legacy nicht nur Titus Welliver als Bosch auf Verbrecherjagd. Ohne es zu ahnen, sind wir auch seinen drei Kindern begegnet.



Da wäre zunächst einmal Eamonn Lorcan Charles Welliver. Der spielt Harry Bosch als jungen Erwachsenen und zwar in der Serie Bosch: Legacy, Staffel 1, in einer Folge namens Blutlinie.

Titus Welliver selbst war begeistert:

Ich fand, dass Eamonn die Rolle wirklich zu seiner eigenen gemacht hat, aber dabei die Integrität von Harry bewahrt hat, und wir sehen wirklich, was für ein Erwachsener Harry geworden ist. Der Charakter, den wir all die Staffeln über gesehen haben, gibt uns einen Einblick in die Tatsache, dass er immer dieser Typ mit derselben Intensität und Einstellung zu Recht und Unrecht gewesen ist.

Kommen wir zu Quinn Welliver, der wiederum in der Originalserie Bosch die Gelegenheit hatte, eine jugendliche Version von Harry Bosch zu spielen. Dabei ist er in Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 in insgesamt fünf Episoden zu sehen.

Und schließlich ist da Cora Welliver. Die Figur von Wellivers Tochter wird in Bosch Staffel 1, Folge 10 namens Späte Rache eingeführt.

Drei weitere Auftritte finden in Staffel 1 und Staffel 2 von Bosch: Legacy statt. Sie spielt Sam, eine Frau, die gelegentlich mit Boschs Hund spazieren geht.



Auch interessant:

Derzeit ist Ballard übrigens die dritte Serie aus der Welt von Bosch. Die 1. Staffel ist seit einigen Wochen bei Amazon Prime Video im Abo zu sehen und als Gaststar schaut auch Titus Welliver vorbei. Wer weiß, vielleicht bedeutet das in Zukunft auch ein Wiedersehen mit Eamonn, Quinn und Cora.