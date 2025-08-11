Ab morgen bei Netflix und (!) Amazon Prime: Eine der größten Kino-Sensationen der letzten Jahre

Das gibt es selten: Netflix und Amazon Prime nehmen gleichzeitig einen neuen Film ins Programm auf. Als er vor zwei Jahren im Kino zu sehen war, verwandelte er sich in eine Sensation.

Für gewöhnlich wandern große Kinofilme nach ihrer Leinwandauswertung von einem Streaming-Dienst zum anderen, da die Lizenzen exklusiv verteilt und erworben werden. Ab und an passiert es jedoch, dass ein begehrter Titel zeitgleich bei zwei verschiedenen Streamern erscheint – genau das ist nun mit der Fantasy-Komödie Barbie der Fall, die ihr ab morgen bei Netflix und Amazon Prime im Abo streamen könnt.

Als die von Greta Gerwig inszenierte Spielzeugverfilmung aus dem Hause Warner Bros. vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, sorgte sie – zusammen mit Oppenheimer – für eines der definierenden Kinoereignisse jüngerer Vergangenheit. Um "Barbenheimer" kamen Filmfans im Sommer 2023 nicht herum. Jetzt könnt ihr zumindest eine Hälfte des Blockbuster-Events bei euch zu Hause von der Couch aus genießen.

Neu bei Netflix und Amazon: Barbie mit Margot Robbie

Eine Barbie-Realverfilmung?! Kann das funktionieren? Jahrzehntelang versuchten diverse Kräfte in Hollywood, eine Live-Action-Barbie ins Kino zu bringen. Immer wieder scheiterte das Projekt aber. Erst, als Greta Gerwig mit Margot Robbie als Star und Produzentin ums Eck kam, wurde die Sache ernst und bescherte uns eine unerwartete Franchise-Überraschung – bunt, witzig, clever, berührend und originell!

Barbie ist nicht einfach nur eine seelenlose Spielzeugverfilmung, sondern eine verspielte Fantasy-Komödie, die ähnlich wie The Lego Movie die Geschichte seiner Vorlage genau studiert hat und diese in einen wilden Popkultur-Remix verwandelt. Reich an Gags und Referenzen begeistern vor allem aber die vielen filmischen Bezüge. Gerwig inszeniert den Film wie ein modernes Technicolor-Musical in Barbieland.

Auch interessant:

Wer hätte je gedacht, dass wir einen Barbie-Film erhalten, der sich Meisterwerke wie Die roten Schuhe, Die Regenschirme von Cherbourg und Du sollst mein Glücksstern sein zum Vorbild nimmt? Und am Ende eine brillante Sequenz hat, in der Ryan Gosling im Zuge eines Traumballets vor pinker Kulisse als Ken von seinen verletzten Gefühlen singt? Dieser Barbie-Film ist eine Wundertüte an herrlich unterhaltsamen Ideen.

Casting-Trivia: Vor Margot Robbie wurden u.a. Amy Schumer, Anne Hathaway und Gal Gadot mit dem Barbie-Realfilm in Verbindung gebracht.

Wann, wo und wie kann man Barbie streamen?

Barbie kam im Juli 2023 in Deutschland ins Kino und war ein Dreivierteljahr später, im Februar 2024, das erste Mal in einem Streaming-Abo zu sehen – damals bei WOW, die in der Regel alle Warner-Filme zuerst haben. Morgen, am 12. August 2025, trifft der Film dann erstmals bei Netflix und Amazon Prime im Abo ein.