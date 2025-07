Härter als Fallout: Abgedrehte Sci-Fi-Serie mit Videospiel-Vorlage kehrt schon in 2 Wochen bei Amazon Prime zurück

Bevor Fallout Staffel 2 Ende des Jahres bei Amazon Prime aufschlägt, nimmt der Streamer schon in wenigen Tagen die Fortsetzung einer anderen Videospieladaption ins Programm auf.

Die Science-Fiction-Serie Fallout ist eine der besten Videospieladaptionen unserer Zeit und kehrt nach langer Pause Ende des Jahres mit neuen Folgen endlich bei Amazon Prime Video zurück. Wer nicht genug von brutalen Psychos in postapokalyptischer Kulisse bekommen kann, kann sich schon jetzt auf passenden Nachschub freuen: Amazon Prime nimmt die 2. Staffel der Game-Verfilmung Twisted Metal in wenigen Tagen ins Programm auf.

Wann startet Twisted Metal Staffel 2 bei Amazon Prime?

Der durchgeknallte Sci-Fi-Action-Spaß schickt schießwütige Psychopathen in bis an die Zähne bewaffneten Fahrzeugen gegeneinander in den Kampf. Der Mix aus derbem Humor, absolutem Wahnsinn und rauer Action ist sogar noch ein Stück brutaler als Fallout und bei Amazon erst ab 18 Jahren freigeben.



In den USA ist die 2. Staffel von Twisted Metal bereits am 31. Juli 2025 bei Peacock gestartet. Hiesige Fans müssen aber nicht lange warten. Wie Amazon in einer Vorstellung des kommenden Monatsprogramms enthüllt, feiert Staffel 2 hierzulande bereits am 15. August 2025 Deutschlandpremiere bei Prime Video.

Die neue Season umfasst insgesamt 12 frische Kapitel, die bei Peacock in wöchentlichen Folgenpaketen bis zum 28. August veröffentlicht werden. Wie viele Episoden zum Start bei Prime Video zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Was wir aber jetzt schon wissen: In Staffel 2 bekommen Fans der Sci-Fi-Comedy endlich das, worauf sie schon lange gewartet haben.

Twisted Metal Staffel 2 entfesselt brutalen Sci-Fi-Wettkampf

In der 1. Season fehlte vom titelgebenden Twisted Metal überraschenderweise jede Spur. Stattdessen folgten wir dem Milchmann John Doe (Anthony Mackie) und der Autodiebin Quiet (Stephanie Beatriz) auf einen abgedrehten Roadtrip quer durch das Ödland der Divided States of America. In Staffel 2 kehren sie als Teilnehmende eines brutalen Stockcar-Wettkampfs im Stile von Death Race oder Squid Game zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Twisted Metal Staffel 2 schauen:

Twisted Metal - S02 Trailer (English) HD

Der mysteriöse Calypso (Anthony Carrigan) versammelt 18 todesmutige Kandidat:innen – darunter ein Fahrer, der nur mit zwei gewaltigen Reifen an den Armen umherdüst – für einen Wettkampf, der nicht nur quietschende Reifen, abgedrehte Fahrzeuge und jede Menge Blei verspricht. Wer das Twisted Metal am Ende überleben kann, erhält einen einzigartigen Preis in Form der Erfüllung eines Herzenswunsches.

In der 2. Staffel von Twisted Metal gibt es natürlich auch ein Wiedersehen mit dem mörderischen Psycho-Clown Sweet Tooth (gesprochen von Will Arnett und verkörpert von Wrestler Samoa Joe) und mit Johns Schwester Dollface (Tiana Okoye). Wer hingegen nicht mehr dabei ist: Neve Campbell spielte zuvor die Bösewichtin Raven, die für neuen Folgen mit She Hulk-Star Patty Guggenheim neu besetzt wurde.

