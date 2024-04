Nachschub für Fallout-Fans ab heute bei Amazon: Durchgeknallte Sci-Fi-Serie mit Videospiel-Vorlage verkürzt Wartezeit auf Staffel 2

Lange haben Videospiel-Fans darauf gewartet. Kurz nach Fallout nimmt Amazon jetzt auch die Sci-Fi-Serie Twisted Metal ins Streaming-Programm auf.

Erst vor zwei Wochen landete mit Fallout eine meisterhafte Videospiel-Adaption auf Prime Video, die uns in eine postapokalyptische Welt voller schräger Charaktere und reichlich Gewalt entführt. Nur acht Tage dauerte es, bis Amazon den Serien-Hit direkt um eine 2. Staffel verlängert hat.

Für Fallout-Fans beginnt jetzt aber eine lange Durststrecke. Denn Staffel 2 könnte noch zwei Jahre auf sich warten lassen. Aber keine Sorge, denn ab heute liefert Amazon schon direkt einen durchgeknallten Sci-Fi-Ersatz: Die Videospiel-Verfilmung Twisted Metal kann endlich auch in Deutschland gestreamt werden. Und es lohnt sich.

Dystopischer Action-Spaß für Fallout-Fans: Darum geht's in Twisted Metal

Mit Twisted Metal adaptierte der US-Streamer Peacock vergangenes Jahr die gleichnamige Game-Reihe, die Rennspielmechaniken mit Shooter-Elementen und einer völlig schrägen Sci-Fi-Dystopie verbindet. Die Adaption ist nicht weniger durchgeknallt, erzählt aber eine eigenständige Story. Erdacht wurde die vom Zombieland-Duo Rhett Reese und Paul Wernick sowie Cobra Kai-Drehbuchautor Michael Jonathan Smith.

Peacock Twisted Metal

Vor 20 Jahren brach die Zivilisation wegen eines Computer-Bugs zusammen. Menschen flüchteten in von Mauern umringte Städte und alle Kriminellen wurden ins wüste Ödland verbannt. Dieses wird nun von Anarchie, Gewalt und schwer bewaffneten Psychopathen beherrscht. Um die Versorgung der Sicherheitszonen zu gewährleisten, begeben sich mutige Milchmänner (Lieferfahrer) mit aufgemotzten Karren todesmutig in die chaotische Welt der Divided States of America.

So auch der gewiefte Lieferant John Doe (Anthony Mackie), der ein mysteriöses Paket im 2000 Meilen entfernten New Chicago abholen soll. John tritt daraufhin die gefährliche Reise in Richtung Osten an und trifft dabei auf eine schießwütige Autodiebin (Stephanie Beatriz). Auf ihrem Roadtrip durchs postapokalyptische Ödland werden sie unter anderem mit Kannibalen, einem psychotischen Autobahn-Polizisten (Thomas Haden Church) sowie dem Ex-Kinderstar und jetzigen Horror-Clown Sweet Tooth (im Original gesprochen von Will Arnett) konfrontiert.

Twisted Metal überzeugt nicht nur mit verrückter Auto-Action, sondern auch einem Mix aus schrägem Humor und blutiger Brutalität. Also die perfekte Alternative für die Fallout-Durststrecke. Und falls euch das nicht genug ist: Hier geht's zur Übersicht aller Videospiel-Adaptionen, die euch bis Fallout Staffel 2 erwarten.

Twisted Metal bei Amazon Prime: Die Zukunft der Sci-Fi-Serie ist gesichert

Die insgesamt 10 halbstündigen Episoden von Twisted Metal könnt ihr bedenkenlos bingen. Denn eine Fortsetzung des Endzeit-Wahnsinns wurde bereits bestellt und wird voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen. Alles andere wäre auch ein Verbrechen. Denn die erste Staffel von Twisted Metal endet auf mehreren Cliffhangern und spannenden Versprechen für das Setting von Staffel 2.

Podcast für Fallout-Fans: Wie gut ist Amazons Sci-Fi-Hit wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?