Härter als The Boys: Staffel 2 der verdorbensten Amazon-Serie ist jetzt komplett – und zeigt im Finale dreiste Spider-Man-Kopie

Wer sich an den blutigen Gewaltexzessen des Superhelden-Hits The Boys erfreut, sollte sich unbedingt die Amazon-Serie Invincible anschauen. Staffel 2 streamt jetzt komplett bei Prime Video.

In Amazons Superhelden-Hit The Boys werden so gut wie alle erdenklichen Körperflüssigkeiten verspritzt. Die ultrabrutale Animationsserie Invincible kann die derben Exzesse von Homelander und Co. aber noch toppen. Das ist kein Zufall, immerhin steckt das Produzenten-Duo Seth Rogen und Evan Goldberg hinter beiden Serien.

Wie The Boys hat auch Invincible viel mehr als nur schockierende Grenzüberschreitungen zu bieten. Überzeugen könnt ihr euch davon bei Amazon Prime Video. Seit Freitag, dem 5. April 2024, könnt ihr Invincible Staffel 2 komplett streamen *. Das Finale überrascht nicht nur mit blutiger Härte, sondern auch einem abgefahrenen und verdeckten Marvel-Crossover.

Amazons Superhelden-Kracher überrascht in Staffel 2 mit Marvel-Cameo, der keiner ist

Die Amazon-Serie wurde von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman ins Leben gerufen, der hier seine eigene Comic-Vorlage adaptiert. Die Geschichte dreht sich um den Teenager Mark Grayson, der eines Tages Superkräfte entwickelt und seinem legendären Vater Omni-Man nacheifert. Invincible hat jedoch einige schockierende Twists auf Lager, welche die Superhelden-Geschichte in unerwartete und emotional-komplexe Richtungen lenken.

Ohne euch all die schockierenden Enthüllungen zu verraten: Eines der zahlreichen Highlights im Finale von Staffel 2 ist die etwas ungewöhnliche Adaption eines gefeierten Marvel-Moments aus dem von Robert Kirkman verfassten Crossover-Comic Marvel Team-Up, in dem Invincible dank Multiversums-Twist auf den Superhelden Spider-Man tritt.

Aufgrund einer komplexen Rechtslage kann ein Gastauftritt der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft aber in der Amazon-Serie nicht direkt stattfinden. Stattdessen haben die Macher eine clevere (und dreiste) Lösung gefunden.

Amazon Invincible und "Agent Spider"

Anstatt auf Peter Parker zu treffen, stößt Mark Grayson im Finale von Staffel 2 mit einem jungen Helden namens Agent Spider zusammen, der gerade gegen seinen Erzfeind Prof. Ock kämpft. Als Originalstimme des Spinnen-Agenten ist dabei Josh Keaton zu hören, der in der Zeichentrickserie The Spectacular Spider-Man zuvor Spider-Man vertonte.

Damit es zu keinen Verwechslungen (und möglichen rechtlichen Konsequenzen) kommt, trägt Agent Spider ein schwarz-gelbes Superheldenkostüm. Als Hommage an Peter Parkers blau-rotes Spider-Man-Kostüm ist es dennoch zu erkennen. Welche multiversalen Überraschungen das Staffel 2-Finale von Invincible noch zu bieten hat? Das könnt ihr jetzt bei Prime Video herausfinden.

Wann kommt Staffel 3 von Invincible zu Amazon Prime Video?

Invincible-Fans können aufatmen. Bereits im Mai 2021 sicherte Amazon dem Superhelden-Kracher sowohl eine zweite als auch dritte Staffel zu, die beide parallel produziert wurden. Das heißt: Diesmal müssen wir keine drei Jahre auf neue Folgen warten. Mit etwas Glück könnte Staffel 3 schon Ende 2024 oder Anfang 2025 bei Prime Video an den Start gehen. Ein konkreter Starttermin ist aber noch nicht offiziell bekannt.

