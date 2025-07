Hässlicher Porzellanvogel sorgt bei Bares für Rares für Sensation: Ungeliebter Staubfänger entpuppt sich als Meisterwerk

Bei Bares für Rares entpuppte sich eine gewöhnungsbedürftige Truthahn-Büste als seltenes Meisterstück. Wie viel das ungeliebte Deko-Objekt wirklich wert ist, erfahrt ihr hier.

Bei Bares für Rares kommen immer mal wieder seltsame und kuriose Objekte auf den Tisch. So auch in der Folge vom 11. Juli 2025. Ein Mann bringt eine ungeliebte Keramik-Büste mit ins ZDF-Studio und kann kaum fassen, dass er in Wahrheit ein wertvolles Einzelstück dabei hat.

Hässlicher Vogel mit edler Abstammung

Über das Objekt, das dieses Mal vor Moderator Horst Lichter landet, lässt sich definitiv streiten: Die einen sehen in der XXL-Truthahn-Büste einen stilvollen Blickfang, die anderen fragen sich, wozu man einen derart unnützen Staubfänger benötigt. Verkäufer Ulf-Michael aus Braunschweig gibt jedenfalls zu, dass seine Familie das Keramik-Stück nicht gerade vermissen würde – seit 14 Jahren stünde es ungeliebt in der Wohnung seiner Mutter.

Doch dann die große Überraschung: Laut Expertin Dr. Bianca Berding handelt es sich dabei um ein absolutes Meisterstück. Der Truthahn wurde von der Edel-Manufaktur Meissen hergestellt und stammt aus einer extrem wertvollen Serie aus dem Jahr 1918. Nur 11 Truthähne wurden gefertigt, somit ist der Keramik-Vogel eine waschechte Rarität. Es kommt sogar noch besser: Die Statue wurde von Louis Paul Walther gestaltet, dem wohl bedeutendsten Tierbildhauer des 20. Jahrhunderts.

Bares für Rares-Expertin übertrifft alle Erwartungen: So wertvoll ist der Truthahn wirklich

Horst Lichter hakt nach, wie viel der Verkäufer für dieses edle Stück haben will. Er antwortet "600 Euro" und liegt damit weit daneben, wie sich prompt zeigt. Dr. Bianca Berding verrät freudestrahlend, wie hoch sie den Wert des Truthahns einschätzt: "Ich bin bei 2.700 bis 3.000 Euro." Der Verkäufer ist von dieser Neuigkeit so begeistert, dass er laut "Hossa!" ruft und sein Strahlen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommt.

Mit dieser hohen Einschätzung geht es dann ab in den Händlerraum. Alle Händler:innen scheinen begeistert, trotzdem fällt das erste Gebot mit 300 Euro eher verhalten aus. Am Ende macht Kult-Händler Wolfgang Pauritsch für 2.100 Euro den Deal. Für den Verkäufer gibt es also 1.500 Euro mehr als erwartet, wow!

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.