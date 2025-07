Princess Charming 2025: Kandidatinnen, Starttermin und Princess der 5. Staffel in der Übersicht

Endlich ist es wieder so weit: Die lesbische Datingshow Princess Charming startet in die 5. Staffel. Alles zur Princess Nessi (Vanessa Borck, aka Nessiontour), den Kandidatinnen und dem Starttermin gibt es hier.

Was erwartet Reality-Fans, wenn eine Influencerin in Thailand nach der großen Liebe sucht? Richtig: Drama, Romantik und Emotionen pur. Schon in den letzten Staffeln bewies Princess Charming, dass die erste lesbische Datingshow Deutschlands für perfekte Reality-Unterhaltung sorgen kann. Jetzt endlich startet die 5. Staffel bei RTL+. Alle Infos zur Princess, zu den Teilnehmerinnen und dem Starttermin könnt ihr hier nachlesen.

Princess Charming Staffel 5: Dann starten die neuen Folgen



Bevor wir euch die Princess vorstellen, erstmal die wichtigste Info zuerst: Die 5. Staffel von Princess Charming startet am Donnerstag, dem 24.7.2025 bei RTL+. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Nessi (aka Nessiontour) ist die neue Princess Charming: So tickt die Influencerin

Mit mehr als 1,4 Millionen Instagram-Followern ist Vanessa Borck (aka Nessiontour) wahrlich keine Unbekannte. Die Berliner Influencerin teilt auf Social Media Einblicke in ihren Mama-Alltag und möchte nach ihrer Trennung im Jahr 2024 endlich wieder die Liebe finden. Die bekennende Romantikerin sucht eine Partnerin, die bereit ist, all-in zu gehen! Für Nessi sei Harmonie und Nähe unfassbar wichtig, wie sie RTL verrät: "Ich liebe es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7."

Alle 18 Kandidatinnen im Überblick

Wir stellen euch alle Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge vor.

Alia, Heilerziehungspflegerin

Anna, Fahrlehrerin

Bianca, Customer Success Manager

Caro, Studentin

Chantal-Jale, Schauspielerin

Donija, Bielefelderin

Fiona, Social Media Managerin

Jeni, Beschäftigte im Öffentlichen Dienst

Johanna, Studentin

Julia, Sozialpädagogin

Kelly, Krankenschwester

Kim, Beschäftigte im Öffentlichen Dienst

Lara, Pflegefachfrau

Lotti, Digital Creative

Marlene, Gesundheits- und Krankenpflegerin

Seinep, Großhandelskauffrau

Shirine, Ganzheitliche Gesundheitsberaterin

Vanessa, Erzieherin und Studentin

Alle Sendetermine im Überblick: Dann läuft Princess Charming bei RTL+

Hier könnt ihr sehen, an welchen Tagen die neuen Folgen der 5. Staffel bei RTL+ online gehen. Eine Ausstrahlung im linearen TV ist bisher nicht geplant.