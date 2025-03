Harrison Ford war für Gibbs in Navy CIS vorgesehen – und in der allerersten Folge gibt es den Beweis dafür

Für die Rolle des Gibbs in NCIS wäre auch ein ganz anderer Star infrage gekommen: Harrison Ford. In der ersten Folge findet sich sogar eine Hommage an ihn.

Es ist immer spannend, zu erfahren, wer sonst noch für welche Rollen vorgesehen war. Gibbs aus Navy CIS hätte sicherlich einen ganz anderen Anstrich verpasst bekommen, wenn Harrison Ford in die Rolle geschlüpft wäre. In der allerersten Folge NCIS kommt er zumindest indirekt vor.

Harrison Ford war ein Kandidat für Gibbs in NCIS

NCIS ist schon über 20 Jahre alt: Zur Feier dieses Anlasses hat der Hollywood Reporter vor anderthalb Jahren eine illustre Runde zusammengetrommelt, die die letzten zwei Dekaden der Polizei-Serie Revue passieren lässt. Dabei geht es unter anderem um das Casting, bei dem interessante Ideen umhergeworfen wurden.

Harrison Ford soll beispielsweise einer der Namen gewesen sein, der im Hinblick auf die Rolle der Hauptfigur Leroy Jethro Gibbs immer wieder genannt worden seien. Er befand sich dabei natürlich in guter Gesellschaft: Auch Alec Baldwin, Clive Owen, Kevin Bacon, Val Kilmer, Charlie Sheen, Patrick Swayze und einige andere seien infrage gekommen. Die Rollte ging letztlich an den deutlich unbekannteren Mark Harmon.

Executive Producer Charles Floyd Johnson erklärt, Harrison Ford sei eigentlich ganz besonders gut für die Rolle geeignet gewesen:

Ich weiß, dass Harrison Ford ein Name war, über den alle immer für Gibbs nachgedacht haben, weil er so perfekt war. Aber ich glaube, es ist nie darüber hinausgegangen, es war ein Name, der ins Spiel gebracht wurde.

Harrison Ford ist zwar nicht direkt in NCIS zu sehen, sein Geist umweht die Serie aber gewissermaßen trotzdem.



In der allerersten Folge NCIS gibt es eine dicke, fette Harrison Ford-Referenz

Die erste Folge der Serie führt die Truppe rund um Gibbs nämlich an Bord der Air Force One. Im Flugzeug des US-Präsidenten hat es einen Todesfall gegeben und die Einheit soll herausfinden, ob es ein Mord war. Unter anderem die Webseite ⁠Looper wies 2021 auf dieses Easter Egg hin.

Gibbs selbst glänzt in der Szene mit seinem Filmwissen und freut sich, an Bord der 'echten' Air Force One zu sein. Er gibt zum Besten, dass es einen Film mit Harrison Ford gegeben habe, in dem sich Terroristen als Reporter tarnen und an Bord der Air Force One den Präsidenten sowie seine Gefolgschaft als Geiseln nehmen.

Gibbs merkt sogar an, dass ein verräterischer Secret Agent in Air Force One ebenfalls Gibbs hieß. Selbstverständlich meint Gibbs damit den echten Film Air Force One, in dem natürlich auch wirklich Harrison Ford als Präsident mitgespielt hat.



Aber es kommt noch besser: Sowohl für Air Force One als auch für diese NCIS-Folge wurde dieselbe Kulisse genutzt. Kein Wunder also, dass sich Gibbs so sehr darüber freuen kann, dass die 'echte' Air Force One genauso wie im Film aussieht – es ist genau dieselbe Kulisse.