Harry Potter-Konkurrenz: Neuer Netflix-Trailer zeigt bombastisches Fantasy-Epos mit gefährlicher Hauptfigur

Mit The School for Good and Evil stellt Netflix sein eigenes Harry Potter vor. Einmal mehr entspringt an einer magischen Schule der Kampf zwischen Gut und Böse. Wir haben den neuen Trailer für euch.

Netflix hat dieses Jahr noch einige vielversprechende Filme auf Lager. Neben der Knives Out-Fortsetzung Glass Onion und dem Marilyn Monroe-Biopic Blond gehört dazu das Fantasy-Epos The School for Good and Evil. Die Verfilmung der gleichnamigen Romanvorlage trifft im Oktober bei dem Streaming-Dienst ein.

Aus diesem Anlass wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns die Geschichte und ihre Figuren näher vorstellt. Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich die junge Sophie (Sophia Anne Caruso), die an der titelgebenden Schule unterrichtet wird. Wie es aussieht, hat sie jedoch die falschen Texte aus der Bibliothek verinnerlicht.

Der Netflix-Trailer zu The School for Good and Evil

Eigentlich sollte Sophie auf der Schule des Guten und Bösen zur Heldin ausgebildet werden. Wie sich jedoch herausstellt, hat sie ganz andere Tendenzen. Nach und nach übernimmt das Böse die Kontrolle in dem von Paul Feig inszenierten Fantasy-Blockbuster, der am 19. Oktober 2022 seine Premiere bei Netflix feiert.

Zur Vorbereitung: Hier findet ihr die Vorlage zu The School for Good and Evil *

Grundlage für The School for God and Evil bildet der Debütroman von Soman Chainani aus dem Jahr 2013. Dieser ist der Auftakt einer ganzen Fantasy-Reihe. Netflix verfolgt hier ganz offensichtlich die Absicht, sich sein eigenes Harry Potter zu schaffen.

Überzeugt euch der Trailer zu The School for Good and Evil?