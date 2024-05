Harry Potter-Star-Tom Felton in 15 Millionen teurem Sci-Fi-Film: Die Story erinnert an eine absolute Perle des Genres

In den Harry Potter-Filmen war er als fieser Draco Malfoy zu sehen. Jetzt hat Tom Felton ein neues Science-Fiction-Projekt an Land gezogen, das ihr defintiv auf dem Schirm haben solltet.

Was macht eigentlich Tom Felton? Im Gegensatz zu anderen Stars der Harry Potter-Reihe ist es um den Draco Malfoy-Darsteller in den vergangenen Jahren ruhiger geworden. Aus der Filmlandschaft verschwunden ist er allerdings nicht. Im Gegenteil: In Cannes wurde vor wenigen Tagen sein neuestes Projekt vorgestellt: Altered.

Neuer Sci-Fi-Film mit Harry Potter-Star Tom Felton angekündigt – und er klingt wie Gattaca 2.0

Bei Altered handelte es sich um eine Mischung aus Action- und Sci-Fi-Film. Die Geschichte entführt in eine alternative Gegenwart und stellt uns eine Welt vor, in der sich die meisten Menschen genetische Upgrades an sich durchgeführt haben. Die, die sich den kostspieligen Prozess nicht leisten können, werden zu Ausgestoßenen.

Leon (Tom Felton) ist einer dieser Ausgestoßenen. Er setzt alles daran, um die Lügen des erbarmungslosen Systems zu entlarven. Nicht zuletzt nutzen korrupte Politiker genetische Ungleichheiten bewusst, um sich im Machtkampf einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Doch Leon muss auf der Hut sein, wenn er überleben will.

YouTube Premium Tom Felton in Origin

Ein dystopisches Setting und die genetische Selbstoptimierung des Menschen? Bei dieser Prämisse kommt sofort ein Science-Fiction-Film in Erinnerung: der herausragende Gattaca aus dem Jahr 1997. Tonal dürfte Altered aber eine andere Richtung einschlagen, denn hinter dem Projekt steckt Iron Sky-Regisseur Timo Vuorensola.

Gegenüber Variety umschreibt Vuorensola seine Herangehensweise wie folgt:

Ich wollte einen Film schaffen, der sowohl unterhaltsam ist als auch Raum für aufrüttelnde Themen bietet. Science-Fiction war für mich schon immer ein großartiges Mittel, um den Zuschauenden einen Blick über den Tellerrand unserer Gesellschaft zu ermöglichen und die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Für Felton ist Altered nicht das erste Science-Fiction-Projekt. Bereits kurz nach dem Ende der Harry Potter-Reihe war er in Planet der Affen: Prevolution auf der großen Leinwand zu sehen. Darüber hinaus spielte er die Hauptrolle in der kurzlebigen Sci-Fi-Serie Origin, die 2018 bei YouTube Premium veröffentlicht wurde.

Wann startet Altered mit Harry Potter-Star Tom Felton?

Nachdem die 15 Millionen US-Dollar teure Produktion von Art Galaxy, Well Go USA Entertainment, Splendid Entertainment und Studio Atlantic offiziell grünes Licht erhalten hat, können bald die Dreharbeiten starten. Ein konkreter Kinostart steht bisher nicht fest. Wir gehen davon aus, dass der Film irgendwann 2025 erscheint.