Harry Potter und der Feuerkelch beweist: Ron ist ein heimlicher Hellseher

In Teil 4, Harry Potter und der Feuerkelch, Teil 4 der Reihe, bestätigt sich in Verbindung mit dem Vorgängerfilm ein prophetisches Easter Egg, dass Ron Weasley zum Seher mutieren lässt.

Harry Potter und der Feuerkelch läuft heute Abend um 20:15 Uhr bei Sat.1 im Fernsehen. Während der 4. Teil der Reihe mit großen Ereignissen wie dem Trimagischen Turnier und Voldemorts Rückkehr um die Ecke kommt, können Kleinigkeiten schon mal untergehen: wie zum Beispiel, dass hier Rons Fähigkeit zum Wahrsagen augenzwinkert nachgewiesen wird.



Harry Potter 4 zeigt: Ron Weasley hat Trelawneys hellseherische Gabe

Konkret soll das heißen: Ron Weasley (Rupert Grint) hat ein Schuljahr eher in Hogwarts beim Wahrsagen-Unterricht das Trimagische Turnier vorhergesagt, an dem Harry Potter in Teil 4 teilnimmt.

Wenn ihr beim Schauen von Harry Potter und der Gefangene von Askaban nicht nur Sirius' Blacks Tattoos enträtselt, sondern auch den restlichen Film aufmerksam geschaut habt, dürftet ihr folgende Szene des Lesens von Teeblättern noch gut im Kopf haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Professor Trelawney (Emma Thompson) erkennt sofort: Rons Aura pulsiert und so fragt sie ihn, ob sein Horizont erweitert sei. Daraufhin gibt Harry Potters bester Freund unsicher folgende Vorhersage ab:

Harry hat sowas wie ein schiefes Kreuz, das steht für Leiden und harte Prüfungen. Und das da oben könnte die Sonne sein, die steht für Freude. Das heißt wohl, das du Leiden wirst, aber du wirst dich unheimlich darüber freuen.

Hinter dem Lacher über diese absurden Prophezeiung steckt im dritten Film schon ein heimlicher Verweis, der sich in Harry Potter 4 bestätigt: Zweifelsohne leidet der Blitznarbenträger in den 3 Trimagischen Prüfungen, an dem er unfreiwillig teilnehmen muss. Freude bringt das Turnier da eher den Zuschauern. Aber vielleicht steht die Sonne ja auch für Feuer? Drachenfeuer?

Harry Potter und der Feuerkelch: Auch in den Büchern wird Ron zum unfreiwilligen Wahrsager

Wer glaubt, dass nur die Filme sich diesen Ron-als-Seher-Scherz erlauben, sollte einen Blick in die Romanvorlagen werfen: Harry Potter und der Gefangene von Askaban * bringt bereits den gleichen Witz. In Harry Potter und der Feuerkelch * baut J.K. Rowling das noch weiter aus.

© Warner Harry Potter, Hermine und Ron beim Wahrsagen

Auf Seite 233 der deutschen Ausgabe von Harry Potter und der Feuerkelch finden sich weitere Zufalls-Weissagungen zum Trimagischen Turnier.

Dort wollen Ron Weasley und Harry Potter für Trelawney ihre Wahrsagen-Hausaufgaben fälschen, indem sie sich einfach Unfälle ausdenken, die ihnen zustoßen werden. Harry sagt voraus, dass er sich "verbrennen" wird (1. Aufgabe: Drache), während Ron etwas "verliert, was ihm lieb und teuer ist" (2. Aufgabe: See-Entführung). Ron hingegen weissagt präzise: "Wie wär's, wenn dir jemand, den du für einen Freund gehalten hast, ein Messer in den Rücken stößt?" (Grüße gehen raus an Fake-Moody.)

Eine Reise durch die Welt des Wahrsagens und der Astronomie Vorhersehend kaufen Harry Potter-Zusatzliteratur

Die Szenen im 3. und 4. Harry Potter-Teil sollte aber wohl eher als witziges Easter Egg verstanden und nicht als ernsthafte Untermauerung von Rons Können gewertet werden.

Wie wir durch Trelawney wissen, werden echte große Prophezeiungen (wie Voldemorts Fall oder Peter Pettigrews Rückkehr) im Zauberuniversum von J.K. Rowling im Trancezustand abgegeben, wobei der Wahrsagende sich später an nichts mehr erinnern kann. Und Ron Weasley ist im Unterricht zwar gelegentlich schläfrig, aber nie in Trance.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



War euch Rons "hellseherische Gabe" gleich beim ersten Schauen von Harry Potter und der Feuerkelch aufgefallen?