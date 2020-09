Der Harry Potter-Test: Welcher Hogwarts-Schüler bist du?

Harry Potter begegnet in seiner Zeit in Hogwarts einer Vielzahl anderer Schüler, die hier das Zaubern erlernen. Aber wer von ihnen ist dir am nächsten? Finde es im Test heraus.

Hogwarts ist zu Harry Potters Zeiten dicht bevölkert von jungen Hexen und Zauberern, die hier auf das zauberhafte Leben vorbereitet werden. Draco Malfoy, Neville Longbottom, Luna Lovegood - du kennst sicherlich viele von ihren vielsagenden Namen. Doch hast du schon einmal darüber nachgedacht, welchem Zauberschüler du vom Charakter und den Vorlieben her am meisten entsprichst? In unserem Persönlichkeits-Quiz kannst du dich jetzt testen lassen und es herausfinden. Viele Hogwarts-Schüler in Harry Potters Schulzeit: Aber welcher bist du? In unserem letzten Harry Potter-Persönlichkeitstest haben wir dich gefragt: Welcher Hogwarts-Professor bist du? Jetzt drehen wir den Spieß um und fragen: Welcher Hogwarts-Schüler steckt in dir? © Warner Harry Potter mit vielen Hogwarts-Schülern im 3. Jahr Um das Ganze etwas spannender zu gestalten, haben wir das altbekannte magische Trio Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) bewusst außen vor gelassen. Lieber konzentrieren wir uns auf die Nebenfiguren der mathematisch gesehen überraschend wenigen Hogwartsschüler. Mit dem Fokus auf Harry Potters Schulzeit in Hogwarts rücken damit 16 Hogwarts-Schüler aus den 8 Filmen in den Fokus, die der Test dir als 14 mögliche Ergebnisse ausspucken kann: Draco Malfoy (Tom Felton)

(Tom Felton) Neville Longbottom (Matthew Lewis)

(Matthew Lewis) Luna Lovegood (Evanna Lynch)

(Evanna Lynch) Fred & George Weasley (James Phelps & Oliver Phelps)

(James Phelps & Oliver Phelps) Percy Weasley (Chris Rankin)



(Chris Rankin) Ginny Weasley (Bonnie Wright)

(Bonnie Wright) Cho Chang (Katie Leung)



(Katie Leung) Seamus Finnegan (Devon Murray)

(Devon Murray) Dean Thomas (Alfred Enoch)

(Alfred Enoch) Vincent Crabbe & Gregory Goyle (Jamie Waylett & Josh Herdman)

(Jamie Waylett & Josh Herdman) Lee Jordan (Luke Youngblood)

(Luke Youngblood) Pavarti Patil (Shefali Chowdhury)

(Shefali Chowdhury) Lavender Brown (Jessie Cave)



(Jessie Cave) Cedric Diggory (Robert Pattinson) Welcher Hogwarts-Schüler steckt in dir? Finde es hier im Harry Potter-Quiz heraus Schlottern dir schon die Knie oder hat dich da nur der Tarantallegra-Tanzfluch erwischt? Verliere besser keine weitere Zeit, sondern stürzt dich in den Test, um herausfinden, welcher von Harry Potters Mitschülern dir am Nächsten ist. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Apester, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Apester Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Schmerzlich vermisst: 12 brillante Harry Potter-Figuren fehlen in den Filmen

Na was ist beim Hogwarts-Quiz für dich herausgekommen? Hättest du vermutet, dass du ausgerechnet diese Schülerin oder dieser Schüler des Zauberer-Internats bist? Verrate uns doch in den Kommentaren, welchen Hogwarts-Schüler der Harry Potter-Test dir ausgespuckt hat!