"Hat mir direkt ins Gesicht geschlagen": Goodbye Deutschland-Star schockiert mit der Geschichte über ihre Ehe

Goodbye Deutschland-Auswanderin Levke träumte vom großen Glück in Afrika. Nach ihrer Traumhochzeit kommt es zum bösen Erwachen: Ihr Ehemann entpuppt sich als waschechter Albtraum.

Viele Deutsche träumen davon, ihren Alltag hinter sich zu lassen und in ein tropisches Paradies auszuwandern. So auch Levke, die bei Goodbye Deutschland - Die Auswanderer auf der Insel Sansibar vor der Ostküste Afrikas einen Neuanfang wagte. Doch aus der Hoffnung vom Strandleben wurde ein Albtraum. Warum Levkes Ehemann für den Horror verantwortlich ist, erfahrt ihr hier.

Levke wanderte nach Sansibar aus: Paradies mit Schattenseiten

Es ist nicht das erste Mal, dass Levke Kersting (40) bei der VOX-Dokusoap Goodbye Deutschland zu sehen ist: Die Auswanderin ließ sich vor zwei Jahren bei ihrer Auswanderung nach Sansibar von den Kameras begleiten. Levke kehrte ihrer Heimat Hannover den Rücken und wagte den Riesenschritt: Sie flog nach Sansibar, kaufte sich ein Grundstück im Nirgendwo und ließ ein Tiny House bauen, das ihr Zuhause werden sollte.

Doch dann kam die Liebe ins Spiel: Levke verliebte sich in den 10 Jahre jüngeren Einheimischen Amosi vom Stamm der Sukuma. Der durchtrainierte Mann hatte es der Auswanderin angetan; schnell träumte sie von einer gemeinsamen Zukunft. Nach wenigen Monaten folgte die Traumhochzeit. Dann holte sie die Realität wieder ein...

"Hat einfach zugeschlagen": Goodbye Deutschland-Levke erlebte Horror pur in ihrer Ehe

Levke gesteht gegenüber VOX, dass die Zeit mit Amosi leider nicht harmonisch gewesen sei. Der junge Mann soll oft betrunken gewesen sein und habe sich im Rausch unberechenbar verhalten. Außerdem sei er regelmäßig für Tage oder Wochen von Zuhause abgehauen. Monatelang war Levke allein im fremden Land. Immer wieder habe er Schulden bei ihr gemacht, die er nie zurückzahlte.

Es kommt aber noch schlimmer. Levke hatte während der Ehe immer wieder mit Infektionskrankheiten zu kämpfen:

Dieser Typ hat mir alle paar Wochen 'ne Blasenentzündung, Pilzinfektion und die Chlamydien angehängt

Als die Auswanderin dann Nachrichten von fremden Frauen auf Amosis Handy fand, war für sie die Sache klar: Ihr Ehemann war untreu. Wütend konfrontierte sie ihn mit der Wahrheit. Als sie das Handy im Streit zu Amosi aufs Bett warf, soll dieser vollkommen ausgeflippt sein. Was dann geschah, schockiert. Gegenüber Vox gesteht Levke:

Er ist aufgestanden und hat einfach zugeschlagen. Und ich bin dann mit dem Kopf ungebremst auf den Betonboden aufgeschlagen. [...] Er hat mir direkt ins Gesicht geschlagen. So doll, dass ich direkt zu Boden gegangen bin.

Levke wollte aus der Situation flüchten, doch Amosi ließ sie nicht gehen. Unter Tränen erzählt sie, wie sehr er sie einschüchterte:

Und dann hat er sich den Massai-Stock genommen, hat mich am Kragen gepackt, hat mich ausgelacht und hat gefragt, ob ich noch mehr brauche.

Levke habe in der Situation extreme Angst gespürt, doch dann setzte sie sich zur Wehr. Die Schocksituation hatte unerwartete Kräfte in ihr geweckt. Wie eine Furie habe sie sich an Amosi gekrallt und ihn angeschrien, ob sie ihn schlagen solle. "Ich bin völlig ausgerastet", gibt sie zu. Zum Glück habe Amosi dann von ihr abgelassen und sei für 7 Wochen verschwunden.

"Ich will so schnell wie möglich die Scheidung": Levke will endlich einen Schlussstrich ziehen

Nach diesem schlimmen Streit war die Beziehung aber noch nicht vorbei, wie Levke gesteht. Die Auswanderin beschreibt, dass sie lange Zeit nicht von ihrem gewalttätigen Ehemann losgekommen sei: "Ich bin immer wieder schwach geworden und hab ihn zurückgenommen."

2 Monate nach der Hochzeit kam es dann aber doch endgültig zur Trennung. Levke konnte dieses Auf und Ab einfach nicht mehr ertragen. Jetzt möchte Levke die Ehe auch offiziell auflösen: "Ich will so schnell wie möglich die Scheidung!" Das sei in ihrer Situation aber gar nicht so einfach: Im Goodbye Deutschland-Interview sagt Amosi, dass nur die Ältesten seines Stammes eine Scheidung veranlassen könnten.

Amosi kann seine Schulden nicht begleichen: So will Levke ohne ihren Ex glücklich werden

Auch wenn Levke und Amosi noch verheiratet sind, blickt die Auswanderin als Single nach vorn. Sie bedauert, dass sie sich während der Beziehung komplett zurückgestellt hatte, um ihrem Ex zu gefallen. Damit sei aber endgültig Schluss: "Es tut mir total gut, Single zu sein und mal wieder auf mich zu achten."

Hier ist zu sehen, wie sie beim Tanztraining Lebensfreude pur verspürt:

Für die Goodybe Deutschland-Kameras kommt es Monate später zu einem letzten Treffen. Levke geht es aber nicht um ein romantisches Wiedersehen. Stattdessen will sie ihrem Ex ein Geständnis entlocken. Wenn er vor laufender Kamera zugibt, ihr Geld zu schulden, könnte sie gerichtlich gegen ihn vorgehen. Leider wird daraus nichts: Amosi redet sich raus und ergreift schließlich die Flucht. Davor hatte er aber versucht, Levke noch einmal zu zurückzugewinnen.

Eine Versöhnung ist für Levke ausgeschlossen: "Ich empfinde gar nichts für den. Absolut nichts." Die Auswanderin will trotzdem auf Sansibar bleiben. Eine Rückkehr nach Deutschland ist ausgeschlossen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Goodbye Deutschland gucken

Heute Abend gibt es eine Sonderfolge von Goodbye Deutschland zu sehen. Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt läuft Freitag, den 29.11. um 20:15 Uhr bei VOX. Beim Streamingdienst RTL+ können bereits weitere Folgen der Doku-Soap geschaut werden.