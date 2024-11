Goodbye Deutschland-Star Caro Robens enthüllt Hass-Attacken im Netz: "Sowas ist Mobbing"

Caro und Andreas Robens sind absoluter Kult bei Goodbye Deutschland. Das Promi-Paar bekommt aber immer wieder Hass im Netz. So gehen die beiden damit um.

Caro und Andreas Robens sind zwei der bekanntesten Gesichter bei Goodbye Deutschland - Die Auswanderer. Das auffällige Paar hat allerdings immer wieder mit extremem Hass im Internet zu kämpfen. Besonders Caro wird mit Beleidigungen überhäuft. So wehren sich die VOX-Stars gegen den Hate.

Seit 2015 bei Goodbye Deutschland: Caro und Andreas Robens sind einfach Kult

Wer Goodbye Deutschland schaut, hat dieses Power-Paar garantiert schon mal gesehen: Caro und Andreas Robens fallen auf, egal wo sie zu sehen sind. Die Kultauswanderer sind fester Bestandteil der Doku-Soap und werden seit 2015 bei ihrem Alltag auf Mallorca begleitet. 2010 haben sich die beiden dann auf Mallorca kennengelernt – im Ballermann-Schuppen "Oberbayern".

Pikant: Die Liebe begann als heiße Affäre am Arbeitsplatz. Caro schuftete damals noch als Kellnerin, Andreas sorgte als Türsteher für Ordnung im Club. Schon nach wenigen Monaten war für die beiden eins klar: Sie sind Seelenverwandte, prompt folgte die Hochzeit im selben Jahr. Seitdem ist das Paar absolut unzertrennlich. Gemeinsam führen sie ein Fitnessstudio auf Mallorca und lieben es, sich fit zu halten. Kaum zu glauben: So sah das Traumpaar zum Beginn ihrer Beziehung aus:

"Du bist hässlich": Immer wieder bekommen Caro und Andreas Hass im Netz ab

Kein Zweifel: Caro und Andreas fallen im TV extrem auf. Die Goodbye-Deutschland-Stars sind leidenschaftliche Bodybuilder und verbringen jede freie Minute damit, ihren Körper im Fitnessstudio zu stählen. Vor allem Caros XXL-Muskeln und ihr farbenfroher Style liefern immer wieder neuen Zündstoff für die Hater. Obwohl das Paar keiner Fliege etwas zuleide tut, hagelt es immer wieder extremen Hass im Netz.

Selbst unter diesem süßen Pärchenfoto hagelt es Beleidigungen. Eine Userin kommentiert unverblümt: "Mein Gott, die wird ja immer hässlicher. Tattoos vom Arsch bis ins Hirn."

Gegenüber VOX verrät Caro, wie hart es sei, in ihrer alten Heimat akzeptiert zu werden: "In Deutschland ist das überhaupt sehr schwer, so anerkannt zu werden, wenn man so aussieht." Ständig müsse sie sich abfällige Kommentare gefallen lassen, wie sie selbst verrät: "Du bist hässlich, du bist 'ne Schlampe, du gehst auf den Strich, du bist ein Kerl."

Dann findet sie klare Worte für das Verhalten ihrer Hater: "Sowas ist wirklich Mobbing. Wenn man jemanden persönlich angreift, beleidigt und runtermacht."



"Wir lachen darüber": So gehen die Goodbye-Deutschland-Stars mit Online-Mobbing um

Andreas bekommt weniger Hate ab, trotzdem wünscht er sich, dass seine Frau endlich Ruhe bekommt. Zum Glück ist das Paar immer füreinander da und stärkt sich gegenseitig die Brust. Obwohl Caro mit Hass überschüttet wird, steht Andreas immer zu ihr: "Bei Caro hört der Spaß auf." Wie tough die beiden zusammen sind, bewiesen sie 2020 im Sommerhaus der Stars: Zur Überraschung der Hater machten sie den ersten Platz.

Fans des Auswanderer-Paars sollen sich aber keine Sorgen machen, wie Caro verrät. Sie selbst versucht die Sache mit Humor zu nehmen, auch wenn es nicht gerade einfach sei: "Dass wir jetzt darüber lachen, ist eine Sache, aber es würde bestimmt nicht jeder machen."

Die Auswanderin mahnt eindrücklich, welche Folgen Online-Hass haben könnte:

Ich denke, viele Leute würden sich das richtig zu Herzen nehmen und es ist ja auch bekannt, dass da schon wirklich Leute in den Selbstmord getrieben worden.