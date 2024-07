"Hat verdammt nochmal rumgeschrien": Steven Spielberg musste beim Dreh eines der größten Kultfilme der 90er radikal eingreifen

Vor Twisters gab es Twister, zu dem der Dreh in den 90ern eskaliert sein soll. Als Produzent war damals schon Steven Spielberg an Bord, der persönlich eingreifen musste.

Gerade hat Twisters an den Kinokassen einen gewaltigen Erfolg übers Startwochenende hingelegt. Der Katastrophen-Blockbuster spielte in den USA an den ersten Tagen mit über 80 Millionen Dollar fast so viel Geld wie Dune: Part Two ein.

Twisters würde es aber wahrscheinlich nicht geben, wenn 1996 nicht schon der Erstling Twister erschienen und zu einem der größten Kultfilme des damaligen Jahrzehnts geworden wäre. Trotzdem sollen die Dreharbeiten ziemlich eskaliert sein. Eine Story vom Set betrifft auch Produzent Steven Spielberg.

Steven Spielberg soll Twister-Regisseur wütend angeschrien haben

In der britischen Zeitung The Independent ist kürzlich eine größere Story zur Entstehung von Twister erschienen. Speed-Regisseur Jan De Bont inszenierte den Blockbuster damals, doch an einem Drehtag soll die Produktion wegen ihm eskaliert sein.

Stunt-Koordinator Mic Rodgers erzählt im Artikel, dass dieser einen Kamera-Assistenten zur Seite geschubst haben soll, der dann wohl gestürzt ist. Da sich De Bont angeblich nicht dafür entschuldigen wollte, ist die komplette Crew vom Set gestürmt. Daraufhin musste Steven Spielberg als Produzent laut Rodgers einen Privatjet zum Drehort in Oklahoma fliegen, wo er den Regisseur vom Flugzeug aus angeschrien haben soll:

Die Rampe kam herunter und Spielberg ging sie entlang, ohne den Boden zu berühren. Er stand einfach nur da und schrie Jan an. Er stieg nicht einmal aus dem Flugzeug. Er hat verdammt nochmal rumgeschrien, zeigte mit dem Finger auf ihn und schrie ihn an. Ich weiß nicht, was er zu ihm gesagt hat, aber er hat ihn etwa 15 Minuten lang angebellt und ist dann wieder ins Flugzeug gestiegen. Das Flugzeug flog, ohne dass er überhaupt ausgestiegen wäre.

Der Twister-Dreh soll jedoch generell sehr fordernd gewesen sein. Um auf die Story des Blockbusters vorbereitet zu sein, begab sich der Stunt-Koordinator mit einem Team in die Nähe realer Tornados. Bei der Produktion kam es außerdem zu mehreren Verletzungen, wovon keine drastisch verlief.

Wie geht es nach Twisters mit der Katastrophen-Reihe weiter?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Aussage zur Zukunft des Wirbelsturm-Franchises. Da die neue Fortsetzung aber auf deutlichem Erfolgskurs ist, könnte Hollywood definitiv an einem weiteren Teil der Reihe interessiert sein. Das weitere Einspielergebnis an den Kinokassen wird entscheidend sein.