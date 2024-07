Sci-Fi-Epos von Netflix kommt in neuer 6-Stunden-Version (!): Schaut den Trailer zum endlich ungekürzten Weltraumkrieg

Zack Snyders Rebel Moon-Filme bekommen bei Netflix bald eine Rundumerneuerung. Schaut jetzt den Trailer zu den Director's Cut-Versionen, die ein völlig neues Seherlebnis des Sci-Fi-Bombasts versprechen.

Bei Netflix sind Ende 2023 und im April 2024 zwei neue Zack Snyder-Blockbuster erschienen und viele Menschen dürften sie schon wieder vergessen haben. So richtig Eindruck haben Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin nicht hinterlassen. Die Star Wars-Varianten des ehemaligen DC-Regisseurs bekommen bei dem Streaming-Dienst aber schon bald eine neue Chance.

Lange vor dem Release der aktuellen Rebel Moon-Versionen wurden härtere, längere Director's Cuts angekündigt, die bald zu Netflix kommen. Jetzt könnt ihr einen neuen Trailer dazu schauen.

Hier ist der Trailer zu den Rebel Moon Director's Cuts:

Rebel Moon: Director's Cut - Trailer (Deutsch) HD

Director's Cut-Versionen von Rebel Moon versprechen komplett neues Erlebnis

Inhaltlich sollen die Director's Cuts des Sci-Fi-Spektakels nicht einfach nur längere Versionen mit zusätzlichen Szenen sein. Ähnlich wie beim Snyder-Cut von Justice League sprach der Regisseur selbst schon von völlig neuen Seherlebnissen. Vor allem der Anteil an Sex und Gewalt wurde als deutlich erhöht geteast, was den neuen Rebel Moon-Versionen in den USA schon ein höheres R-Rating im Vergleich zu den bisherigen Varianten mit zahmerer PG-13-Freigabe zur Folge hatte.

Allein die Laufzeiten der beiden Teile in der neuen Version unterscheiden sich deutlich von den bisherigen Netflix-Fassungen. Teil 1 läuft dann gewaltige 3 Stunden und 21 Minuten, während der zweite Teil auch auf eine überlange Laufzeit von 2 Stunden und 50 Minuten kommt.

Wann kommen die Rebel Moon Director's Cuts zu Netflix?

Ab dem 2. August 2024 sind die neuen Rebel Moon-Versionen im Netflix-Abo verfügbar. Einen X-Post von Zack Snyder mit den neuen Originaltiteln, drei Bildern und der Bestätigung des Releases seht ihr hier:

