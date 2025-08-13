Hat Will Smith seinen Co-Star unter den Teppich kehren lassen? I, Robot-Darsteller erzählt unglaubliche Geschichte

Weil eine Sci-Fi-Figur aus I, Robot beliebter war als Will Smiths Filmheld, soll der Filmstar seinen Co-Star aus dem Promo-Prozess entfernt haben lassen. Hier ist die ganze Story.

Wer an den Film I, Robot denkt, erinnert sich vermutlich vor allem an Hauptdarsteller Will Smith, der sich nach Men in Black weiter als Sci-Fi-Superstar etablieren wollte. Falls euch kaum ein Co-Star mehr einfällt, könnte das eventuell daran liegen, dass der Leading-Man sie ein wenig unter den Teppich hat kehren lassen.

Zumindest nach Aussage von Firefly-Star Alan Tudyk, der das mutmaßliche Sci-Fi-Skandälchen jetzt erstmals an die Öffentlichkeit brachte.

Will Smith soll I, Robot-Co-Star Alan Tudyks Beteiligung am Sci-Fi-Film vertuscht haben

In I, Robot spielte Smith den Mordermittler Det. Del Spooner aus dem Chicago Police Department des Jahres 2035. Bei seinen Untersuchungen in ein Tötungsdelikt macht er die Bekanntschaft des Androiden Sonny (Tudyk via Motion-Capture und Synchronarbeit), der anders als andere Roboter über ein Bewusstsein verfügt und sogar träumt. Nach den ersten Test-Screenings für den Film soll dieser sympathische Charakter beim Publikum besser angekommen sein, als Will Smiths hartgesottener Sci-Fi-Held.

Wie Tudyk vor wenigen Wochen im Rahmen eines Podcasts offenbarte (via Variety ) habe Smith ihn daraufhin kleinlicherweise aus dem Promo-Material und -Prozess zum Film streichen lassen:

Ich war so schockiert. Ich dachte: 'Moment, niemand wird wissen, dass ich dabei bin!' Ich habe viel in [diese Rolle] investiert. Ich musste mich wie ein Roboter bewegen. Zu der Zeit war ich sehr aufgebracht.

Laut Tudyk, der zuletzt in Fleisch und Blut in der Sci-Fi-Serie Resident Alien zu sehen war, hätten viele Zuschauer:innen bis heute keine Ahnung, dass er in I, Robot mitgewirkt hat. Smith und sein Management wollten die Story verständlicherweise nicht kommentieren. Für seinen Co-Star muss sich die Radierung aus der beworbenen Cast-Liste allerdings wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben.

Weitere Rollen in der von Sci-Fi-Gott Isaac Asimov inspirierten Story hatten Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell und Chi McBride.

Wo kann man I, Robot derzeit streamen?

Wer sich jetzt noch mal von der Sci-Fi-Arbeit von Will Smith und vor allem Alan Tudyk überzeugen möchte, findet I, Robot aus dem Jahr 2004 in der Streaming-Flatrate von Disney+. Alternativ könnt ihr den Film als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, MagentaTV und Co. erwerben. Lasst aber den englischen Originalton an, damit ihr auch etwas von Tudyks stimmlicher Performance habt.