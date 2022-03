Will Smith schlägt Chris Rock: Hollywood reagiert geschockt auf den hässlichsten Oscar-Moment aller Zeiten

Vor wenigen Stunden hat Will Smith den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewonnen. Für Schlagzeilen sorgt ein anderes Ereignis. Hollywood reagiert geschockt auf den hässlichsten Oscar-Moment der Geschichte.

Es hätte der größte Abend in der Karriere von Will Smith werden können. Nachdem er für Ali und Das Streben nach Glück schon zwei Mal für den Oscar nominiert war, konnte er die begehrte Trophäe für seine Darbietung in King Richard endlich mit nach Hause nehmen. Sein Oscar-Triumph wird jedoch von einem Zwischenfall überschattet.

Wie ihr in unserem Live-Blog zur Oscar-Verleihung nachlesen könnt, ging Smith während der Ausstrahlung auf die Bühne und schlug dem Comedian Chris Rock ins Gesicht. Der Grund dafür war ein Witz über die Friseur von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith, die an der Krankheit Alopezie leidet, welche zu übermäßigem Haarausfall führt.

Hollywood reagiert schockiert auf den Zwischenfall mit Will Smith und Chris Rock bei den Oscars 2022

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sowohl im Publikum als auch im Internet sorgte das Ereignis für entsetzte Reaktionen. Als "hässlichsten Oscar-Moment aller Zeiten" kommentiert Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill den Zwischenfall auf seinem Twitter-Account.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Smiths Verhalten wird stark kritisiert. Im Jahr 2022 sollte Gewalt nicht die Antwort auf einen missglückten Witz sein.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele halten Smiths Reaktion über unangebracht und stellen sich auf die Seite von Rock.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch im Dolby Theatre in Los Angeles reagierten die Stars ungläubig. Hier habt ihr ein Bild von Nicole Kidman, die fast vom Stuhl fällt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Live-Reaktion von Lupita Nyong'o kann man förmlich sehen, wie sich in ihrem Gesicht sämtliche Emotionen spiegeln, die in diesem Moment durch den Raum gingen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem ersten Schock gab es auch einige Reaktionen, die sich der Situation aus einem differenzierteren Blickwinkel annäherten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wichtig ist das gesamte Bild zu betrachten, wie u.a. die Schauspielerin Sophia Busch mit einem kurzen Thread auf Twitter verdeutlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Direkt nach der Verleihung hat Variety ein paar der anwesenden Stars vors Mikrofron bekommen und nach ihren Reaktionen befragt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele der Aussagen versuchen, diplomatisch zu sein, doch es ist deutlich, dass hier eine Grenze überschritten wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn die Oscars in den letzten Jahren mit den unterschiedlichsten Momenten für Schlagzeilen sorgten, war auf diesen Zwischenfall niemand vorbereitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Smith im Zuge seiner Dankesrede auf den Oscar-Gewinn bei der Academy für den Gewaltausbruch entschuldigt. Das Los Angeles Police Department bestätigt zudem, dass Rock ein keine Anzeige erstatten wird.



Wie habt ihr auf den Zwischenfall mit Will Smith reagiert?