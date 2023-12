Heimkino für unterwegs: Der mobile Mini-Beamer "Anker Nebula" lässt euch dank eingebauten Akku überall Filme sehen

Der mobile Mini-Beamer von Anker bietet Heimkino-Feeling aus der Dose. Durch die praktische Größe und den eingebauten Akku könnt ihr flexibel eure Filme sehen. Gerade könnt ihr bei Amazon 100 Euro auf den Nebula Capsule von Anker sparen.

Der Mini-Beamer von Anker passt mit seinen Maßen von 12 x 7 cm in so ziemlich jede Tasche und sieht nicht nur aus wie eine Getränkedose, sondern ist mit 400 g auch ähnlich schwer. Das ist besonders praktisch, wenn man gerne ein portables Heimkino hätte, um seine Lieblingsfilme flexibel an die Wand zu werfen. Gerade gibt es den Nebula Capsule und den Nebula Capsule Max bei Amazon im günstigen Angebot.

Mini-Beaerm: Anker Nebula Capsule Deal Zum Deal

Heimkino für unterwegs mit dem Nebula Capsule Beamer

Dank des integrierten Akkus, könnt ihr überall euer Heimkino genießen, oder den Beamer für Präsentationen verwenden. Im Standrad-Modus ist die Laufzeit mit zweieinhalb Stunden angegeben, im Akkumodus hält er sogar bis zu vier Stunden. Für ausreichend Helligkeit sorgen 100 ANSI Lumen und euch steht eine Bildgröße von 40 bis 100 Zoll zur Verfügung. Die Auflösung des Mini-Beamers beträgt 854 x 480p. Über die Capsule Control-App könnt ihr den Anker-Beamer ganz einfach vom Handy aus steuern.

Amazon Das Heimkino in den Händen halten mit dem Capsule Nebula Beamer.

Auch praktisch ist der 360° Lautsprecher, der die Zuschauenden von allen Seiten mit 5 Watt-Leistung beschallt. Für das richtige Heimkinoerlebnis empfiehlt sich dennoch eine Soundbar oder ein externer Lautsprecher. Eine passende Soundbar im Angebot haben wir euch hier vorgestellt. Geräte können entweder per Kabel über HDMI und USB verbunden werden, oder kabellos per Bluetooth, Airplay oder Miracast.

Fast 30 Prozent beim großen Bruder Capsule Max sparen

Wer sich doch noch etwas mehr Leistung für sein Heimkino wünscht, sollte ich den Capsule Max * ansehen. Der ist gerade für 350 Euro im Angebot und bietet damit eine Ersparnis von 130 Euro. Das tolle Design gibt es auch hier, doch hinter dem runden Gehäuse steckt mehr Leistung.

Die 8-Watt-Lautsprecher führt nur noch um 270° um den Beamer herum, der vordere Teil wurde hier ausgespart. Die Bildschirmauflösung ist mit 1280 x 720p höher und auch die Helligkeit ist mit 200 Lumen doppelt so hoch. Muss man bei dem Nebula Capsule den Fokus manuell einstellen, funktioniert dies beim Max automatisch. Bei den Anschlüssen und der Akkulaufzeit nehmen sich die beiden Beamer nichts, auch die maximale Bilddiagonale von 100 Zoll bleibt bestehen.

Wer sein Heimkino auch mal draußen oder bei Freunden aufbauen möchte, findet mit den Capsule Modellen von Anker beliebte Beamer, die hinter der kleinen Fassade einiges zu bieten haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.