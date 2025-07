Heiß erwartete Disney-Fortsetzung kommt nach 9 Jahren: Neuer Trailer zu Zoomania 2 entfesselt fantastisches Abenteuer

Zoomania wurde 2016 zu einem der größten Animations-Hits für Disney. Nun steht die Fortsetzung in den Startlöchern, dessen ersten langen Trailer ihr nun sehen könnt.

Über 1 Milliarde US-Dollar konnte Zoomania 2016 in die weltweiten Kinokassen spülen. Damit zählt das Animationsabenteuer zu einem der erfolgreichsten Titel des Studios. Doch nicht nur das: Mit einer Wertung von 7,6 von 10 Punkten bei über 6000 Stimmen gehört Zoomania auch zu den am besten bewerteten Disney-Filmen aller Zeiten.

Neun Jahre später dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung freuen. Was euch in Zoomania 2 erwartet, verrät jetzt schon der erste lange Trailer.

Seht hier den Trailer zu Zoomania 2:

Zootopia 2 - Trailer (English) HD

Disney-Hit wird fortgesetzt: Das erwartet das tierische Ermittlungs-Duo in Zoomania 2

In Zoomania haben sich Nick Wilde als gerissener Ganove und Nachwuchspolizistin Judy Hopps zunächst auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes wiedergefunden. Nachdem sie das Schicksal schließlich zusammengebracht hat, lösen die beiden nun als Partner:innen Kriminalfälle. In Zoomania 2 bekommen sie es mit einem neuen Fall zu tun, der die mysteriöse Schlange Gary De'Snake ins Zentrum stellt.

Wie uns der Trailer zeigt, müssen Nick und Judy dabei einmal mehr ihre Differenzen aus dem Weg räumen – denn sie finden sich zunächst in einer Art Gruppentherapie für "Partners in Crisis" wieder.

Im englischen Original sind erneut Ginnifer Goodwin und Jason Bateman in den Hauptrollen als Judy und Nick zu hören. Unterstützt werden sie unter anderem durch Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once), Fortune Feimster (FUBAR), Popsängerin Shakira (Zoomania) und Quinta Brunson (Abbott Elementary).

Byron Howard, der bereits beim ersten Teil auf dem Regiestuhl Platz nahm, zeichnet auch bei Zoomania 2 für die Inszenierung verantwortlich. Unterstützung erhielt er dabei von Jared Bush, der bei Teil 1 noch als Co-Autor fungierte. Für Teil 2 zeichnete Bush nun alleinig für das Drehbuch verantwortlich.

Wann kommt die Disney-Fortsetzung Zoomania 2 ins Kino?

Zoomania 2 kommt in den USA pünktlich zum diesjährigen Thanksgiving-Wochenende in die Kinos. Hierzulande startet das Disney-Abenteuer am 27. November 2025 in den Lichtspielhäusern.

Wer bis dahin noch einmal in den ersten Film reinschauen will, hat natürlich auf Disney+ im Streaming-Abo die Gelegenheit dazu. Dort steht auch die Animationsserie Zoomania+ im Programm, die seit 2022 unterschiedliche Kurzgeschichten aus der tierischen Animationswelt erzählt.