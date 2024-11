Henry Cavills Superman-Anzug wurde in Fetzen gerissen: So eskalierte das Casting für den neuen DC-Film

Der neue Superman hat als Nachfolger von Henry Cavill große Fußstapfen zu füllen. Sein Kostüm erwies sich beim Casting allerdings als etwas zu eng für seine muskulösen Kollegen.

Wenn Marvel-Choleriker Bruce Banner wütend wird und sich in den Hulk verwandelt, zerreißt oft seine Kleidung in dem Prozess. So oder so ähnlich spielte sich auch eine Szene beim Vorsprechen für James Gunns neuen Superman-Film ab.

Das Opfer: Henry Cavills altes Superman-Kostüm. Die schuldigen Muskelmänner sind mittlerweile identifiziert worden.

Beim Superman-Casting wurde Henry Cavills altes Kostüm komplett zerfetzt

Ans Tageslicht kam die Story durch einen Fan auf der Social-Media-Plattform Threads, der den neuen DC-Filmchef Gunn bezüglich eines Gerüchts befragte (via Comic Book ). Demnach soll Mann aus Stahl-Anwärter Tom Brittney (Grantchester) das Superman-Kostüm von Cavill beim Vorsprechen zerstört haben. Brittney soll gesagt haben:

Es dauert etwa eine halbe Stunde, es anzuziehen und zu justieren ... Und ich glaube, ich habe es versehentlich kaputt gemacht.

Gunn, der absolut keine Scheu besitzt, online Fan-Fragen zu beantworten, bestätigte den Verdacht daraufhin, implizierte aber einen weiteren Mitschuldigen mit David Corenswet (Twisters), der die Super-Rolle am Ende bekam:

Ja, Tom hat es kaputt gemacht und dann kam Corenswet rein, der viel zu groß war, und dabei wurde es einfach in Fetzen gerissen.

Fans mit Hang zu Verschwörungstheorien könnten nun vermuten, dass die Super-Pelle nur ein Casting-Test gewesen ist, um zu sehen, welcher Muskelberg dem armen Stück Stoff am meisten Hulk-Schaden zufügen kann.

Wie Corenswet sich in der Rolle macht, erfahren wir spätestens zum Filmstart im nächsten Jahr und frühestens nach dem Release eines ersten Trailers, mit dem DC-Fans noch in diesem Jahr rechnen.

Wann kommt James Gunns Superman in die Kinos?

Der neue Superman fliegt am 10. Juli 2025 in die hiesigen Kinos. In weiteren Rollen sind Rachel Brosnahan als Love-Interest Lois Lane und Nicholas Hoult als Superschurke Lex Luthor zu sehen.