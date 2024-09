Heute Abend streamen: Bildgewaltiges Schlachtenepos erfand weltbekannt Helden-Sage neu und Dwayne Johnson war der ideale Hauptdarsteller

Dwayne Johnson schlüpft in die Rolle eines legendären Halbgottes und dabei entstanden ist ein Muss für Fans von historischen Actionfilmen. Ihr könnt ihn auf mehreren Plattformen streamen.

“Ihr denkt, ihr wisst die Wahrheit über ihn? Ihr wisst gar nichts!” – Mit diesen Worten beginnt die Realfilmadaption von einem der bekanntesten Helden der griechischen Mythologie: Hercules. Und besser kann man es nicht ausdrücken. Denn mit dem beliebten Disney-Film von 1997 hat Dwayne Johnsons Interpretation von Herkules fast gar nichts mehr zu tun.

Statt einer typischen Heldengeschichte à la Disney, in der Herkules seine wahre Bestimmung findet, handelt es sich bei der Neuverfilmung von 2014 um ein brutales Schlachtenepos voller blutiger Kämpfe und gnadenloser Action. Ihr könnt es unter anderem bei Magenta TV streamen.



Wenn Legenden auf die harte Realität des Krieges treffen: Darum geht's in Hercules

Hercules (Dwayne Johnson) ist der Sohn des Zeus. Er ist der legendäre Halbgott, der die zwölf Aufgaben meisterte und die wildesten Bestien bezwang. So erzählt es zumindest sein Neffe Iolaus (Reece Ritchie), der die Geschichten seines berühmten Onkels in ganz Griechenland verbreitet. Doch hinter diesen Legenden verbirgt sich eine ganz andere Wahrheit: Herkules führt eine eingeschworene Truppe von Söldner:innen an, die für Gold ihre Dienste im Kampf anbieten.

Als die verzweifelte Ergenia (Rebecca Ferguson), Tochter des Königs von Thrakien, ihn und seine Gruppe anheuert, um ihr Volk vor dem skrupellosen Kriegsherrn Rhesus (Tobias Santelmann) zu schützen, wird Herkules in einen Konflikt hineingezogen, der seine Legenden auf die Probe stellt.

Gewaltige Schlachten statt Disney-Magie – mit ideal besetztem Dwayne Johnson

Der Film macht keinen Hehl daraus, genau zu wissen, was das Publikum normalerweise von einer Geschichte über Herkules erwartet. Es wird sogar regelrecht damit gespielt und komödiantisch herübergebracht. Dadurch entwickelt sich sogar ein Running Gag, dass die mystischen Kreaturen der Legenden auftauchen, nur um sich am Ende als etwas ganz anderes herauszustellen.

Anstelle der Disney-Magie aus dem Zeichtrick-Klassiker gibt es brutale Schlachten, in denen mit blutigen Details nicht gespart wird. Trotz eines vergleichsweise kleinen Budgets von nur 100 Millionen Dollar kann der Film visuell problemlos mit teureren Blockbustern aus der Kategorie mithalten. Er beeindruckt sogar durch seine gewagten Effekte und Bildgewalt. Aber nicht nur die überraschend tollen Bilder machen Herkules so sehenswert, er enthält auch clevere Twists und unerwartete Wendungen, die bis zum Schluss fesseln.

Und dann ist da natürlich Dwayne Johnson, der mal wieder als Mr. Charisma überzeugt. Er ist der perfekte Hauptdarsteller für dieses filmische Experiment. Muskelkraft, Ausstrahlung und komödiantisches Timing vereinen sich bei dem ehemaligen Wrestler. Er ist als Action-Star ernstzunehmen, nimmt sich aber selbst nicht allzu ernst. Allein sein ikonisches Augenbrauenheben verleiht der Rolle einen unvergleichlichen Charme und eine unverwechselbare Präsenz. Dwayne Johnsons spielt auf erfrischende Weise mit den Mythen der griechischen Antike, ohne dabei klamaukig zu wirken.

Wer Filme wie Troja und spätere Action-Komödien von Dwayne Johnson mag, wird auch mit Hercules Spaß haben. Streamen könnt ihr die Neuinterpretation Hercules mit Dwayne Johnson jetzt bei MagentaTV im Abo oder bei dem Amazon-Channel MGM+.