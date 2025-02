Heute endet eine der beliebtesten Netflix-Serien und schließt über 40 Jahre alte Saga (vorerst) ab

Staffel 6 Teil 3 von Cobra Kai ist ab sofort bei Netflix streambar und markiert das große Finale der Karate Kid-Serie. Aber was erwartet uns im großen Showdown?

Fünf finale Folgen von Cobra Kai schließen die Karate Kid-Serie ab dem 13. Februar 2025 auf Netflix ab. Doch während Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) sich zur Zeit der Original-Filmreihe noch als Feinde gegenüberstanden, bilden sie in der Serie längst eine vereinte Front, um ihre Karate-Kids beim großen Showdown in Staffel 6 Teil 3 anzufeuern.

Das große Cobra Kai-Finale ist jetzt bei Netflix online

Für das Serienfinale von Cobra Kai kehrt die Saga zum Schauplatz des allerersten Karate Kid-Showdowns zurück. Beim legendären All Valley-Turnier in Los Angeles müssen Miguel (Xolo Maridueña), Robby (Tanner Buchanan), Samantha (Mary Mouser), Tory (Peyton List), Hawk (Jacob Bertrand) und Co. ein letztes Mal unter Beweis stellen, was sie unter Anweisung ihrer gegensätzlichen Senseis gelernt haben. Und wenn wir dem Trailer glauben schenken dürfen, wird das alles dramatisch und emotional über die Bühne gehen.

Es gilt, die Aggro-Kids aus dem niederträchtigen Cobra Kai-Dojo zu bezwingen und deren Schurken-Senseis endgültig in die Schranken zu verweisen. Die Kampfsportmeister:innen John Kreese (Martin Kove), Terry Silver (Thomas Ian Griffith) und Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim) werden den tödlichen Vorfall beim zurückliegenden Sekai Taikai-Turnier allerdings nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Denn wie heißt es doch im Motto des Vereins: "Schlag zuerst, schlag hart, keine Gnade."

Keine Sorge aber, denn auch nach dem Ende der Netflix-Serie Cobra Kai ist die Kampfkunst-Saga um Daniel-san noch immer nicht abgeschlossen ...

Karate Kid: Legends führt die Geschichte mit neuem Schützling fort

Erinnert ihr euch an das Karate Kid-Reboot mit Jackie Chan von 2010? Dieses wird noch dieses Jahr mit der Haupterzählung zusammengelegt, wenn Daniel und Mr. Han in Karate Kid: Legends gemeinsame Sache machen. Zusammen trainieren sie den vielversprechenden Martial-Arts-Nachwuchs Li Fong, dessen Darsteller Ben Wang sich beim Vorsprechen gegen sage und schreibe 10.000 Mitbewerber durchgesetzt hat.

Karate Kid: Legends von Regisseur Jonathan Entwistle kickt sich ab dem 29. Mai 2025 durch die deutschen Kinoleinwände.