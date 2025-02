Eine der beliebtesten Netflix-Serien endet wirklich: Zweimal wurde das Finale hinausgezögert, jetzt gibt es den letzten Trailer

Bald endet eine der beliebtesten Netflix-Serien überhaupt. Zum großen Finale gibt es jetzt einen Trailer. Er schließt 41 Jahre voller Kämpfe und Action ab. Vorerst.

"Auftragen und Polieren": Was 1984 mit den Anweisungen von Karate Kid-Meister Mr. Miyagi (Pat Morita) begann, soll in Kürze bei Netflix enden. Die Hit-Serie Cobra Kai, die die Handkanten-Saga fortführt, wird bald mit dem großen Finale von Staffel 6, Teil 3 zu Ende gehen. So zeigt es sich jetzt im Trailer.

Schaut hier den Trailer zu Cobra Kai Staffel 6 Teil 3:

Cobra Kai - S06 Teil 3 Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Hit Cobrai Kai und Karate Kid kehren bald auf der Leinwand zurück

Wie der Trailer suggeriert, finden 41 Jahre Kampfsport, Wut, Frust und inneres Wachstum bald ihren großen Abschluss: Am 13. Februar 2025 werden die letzten fünf Folgen des dreiteiligen Cobra Kai-Endes auf Netflix erscheinen. Nachdem wir nun zweimal schon Richtung Finale geführt wurden, steht es jetzt tatsächlich vor der Tür.

Wie wird die Geschichte der Veteranen wie Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) ausgehen, die nach Jahren von Feindschaft und Rivalität auf derselben Seite stehen? Wie werden Schüler:innen wie Miguel (Xolo Maridueña) dem großen Finale entgegenblicken? Viele rechnen mit einem hochemotionalen Endkampf, ausgelöst durch den blutigen Tod eines Cobra Kai-Kämpfers in Staffel 6, Teil 2.

Wer allerdings ob des nahenden Endes melancholisch wird, muss nicht verzagen: Macchio wird sich auf der Kino-Leinwand bald erneut den Karateanzug überstreifen. In Karate Kid: Legends macht er sich mit Jackie Chan daran, eine weitere neue Generation auszubilden. Der Film wird am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos erscheinen.

