Heute erstmals im TV: Der versauteste Film mit Jennifer Lawrence

Heute könnt ihr euch auf eine Free-TV-Premiere freuen, die euch bestens unterhält. Darin schreckt Jennifer Lawrence vor nichts zurück und zeigt sich in einer verrückten Szene, wie Gott sie schuf.

Obwohl Jennifer Lawrence in Interviews und auf roten Teppichen für ihr komödiantisches Talent bekannt ist, dauerte es 15 Jahre, bis sie ihre erste Komödie drehte. Die Rolle in No Hard Feelings von Gene Stupnitsky scheint ihr auf den Leib geschrieben zu sein und bietet beste Unterhaltung für einen entspannten und lustigen Fernsehabend. Die Free-TV-Premiere könnt ihr ganz ohne Werbung heute auf ZDF sehen.

No Hard Feelings im TV: Jennifer Lawrence in Höchstform

Die 30-jährige Maddie (Lawrence) braucht dringend Geld und dann steht sie als Uber-Fahrerin auch noch ohne Auto da. Da kommt die Anzeige auf Craigslist wie gerufen, denn dort suchen besorgte Eltern nach einem Mädchen, das ihren Sohn Percy (Andrew Barth Feldman) entjungfert. Als Belohnung winkt ein Auto. Doch der Job gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn der 19-Jährige guckt zwar Hardcore-Pornos, hat aber kein wirkliches Interesse an Sex und kommt auch sonst eher selten aus dem Haus.

Bei Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence sitzt jeder Gag und die humorvolle Art, die sie in ihren zahlreichen Interviews gezeigt hat, kommt auch in No Hard Feelings rüber. Sie wirkt vor der Kamera so befreit, dass sie selbst vor einer Szene nicht zurückschreckt, in der sie splitterfasernackt ihre Kampf-Moves auspackt. So etwas sehen wir von den Hollywoodgrößen eher selten.

Aber auch Feldman ist der ideale Gegenpart als verschüchterter Teenager, für den Sex nicht alles ist. Das mag für die Generation, die mit American Pie aufgewachsen ist, überraschend sein, aber mit genau diesem Generationsunterschied wird auch in No Hard Feelings gespielt, was für einige lustige Szenen sorgt.



Jennifer Lawrence: Erstmal keine Komödie nach No Hard Feelings

Gegenüber Entertainment Weekly erzählte Regisseur und Co-Autor Stupnitsky 2023, dass es die Anzeige auf Craigslist tatsächlich gab, woraufhin ihm nicht nur die Idee für den Film gekommen sei, sondern Jennifer Lawrence als Traumbesetzung feststand.

Trotz der überwiegend positiven Kritiken scheint Lawrence aber erstmal keine weitere Komödie geplant zu haben und das, obwohl Fans seit 2015 auf das gemeinsame Projekt mit Amy Schumer warten. In dem Film sollten die beiden Schwestern spielen und das Drehbuch war sogar so gut wie fertig geschrieben. Doch letztes Jahr bestätigte Schumer, dass die Komödie wohl nie realisiert werden wird, da das Leben dazwischen gekommen sei und die beiden sich nicht mehr mit dem Stoff identifizieren können (via Variety ).

Dafür könnt ihr Lawrence als Nächstes an der Seite von Robert Pattinson in Die, My Love sehen. Im Drama, das den Horror der Häuslichkeit und Mutterschaft zeigt, spielt die Schauspielerin ihren Co-Star völlig gegen die Wand. Auch eine Rückkehr zum geplanten sechsten Teil von die Tribute von Panem ist möglich.

Wann läuft No Hard Feelings in der Free-TV-Premiere?

ZDF zeigt No Hard Feelings am heutigen Donnerstag, den 26. Juni 2025 um 20:15 Uhr erstmals im Fernsehen. Nach der Ausstrahlung wird der Film noch für sieben Tage in der ZDF-Mediathek abrufbar sein, ansonsten könnt ihr ihn auch bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

