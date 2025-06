Heute erstmals im TV: Rache-Western mit Nicolas Cage, der seine ermordete Frau rächt

Wer klassische Western-Unterhaltung sucht, wird am Samstagabend im TV fündig. Dann läuft ein Rache-Reißer mit Nicolas Cage als deutsche Free-TV-Premiere.

Heutzutage wird Nicolas Cage vor allem als exzentrischer Schauspiel-Rockstar gefeiert, der sich für keine überzogene Performance zu schade ist. In den letzten Jahren hat er aber auch weiterhin in kleineren, unbekannteren Filmen mitgespielt. Dazu zählt auch der Rache-Western The Old Way von 2022, der am Samstag erstmals im deutschen Free-TV ausgestrahlt wird.

Western-Tipp erstmals im TV: Darum geht es in The Old Way mit Nicolas Cage

Im Film von Regisseur Brett Donowho spielt Cage den ehemaligen Revolverhelden Colton Briggs, der mittlerweile ein ruhiges Leben mit seiner Familie führt. Als seine Frau Ruth (Kerry Knuppe) eines Tages von einer Gruppe Gesetzloser ermordet wird, will Briggs gnadenlos Rache üben. Unterstützung bekommt er dabei ausgerechnet von seiner 12-jährigen Tochter Brooke (Ryan Kiera Armstrong).

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Old Way:

The Old Way - Trailer (Deutsch) HD

Als traditioneller Western kommt The Old Way als ruhiger Mix aus Rache-Story und Familiendrama daher. Wer Cage aus den letzten Jahren hauptsächlich als schrille Meme-Vorlage kennt, wird überrascht sein, wie zurückgenommen der Kultstar noch immer auftreten kann.

An seiner Seite ist Ryan Kiera Armstrong zu sehen, die bald als neue Hauptdarstellerin im Buffy-Reboot neben Sarah Michelle Gellar mitspielt. Zuletzt wurde sie mit ihrer Rolle als Fern in der Star Wars-Serie Skeleton Crew bei Disney+ bekannt.

Wann läuft The Old Way im TV?

Tele 5 strahlt den Rache-Western am 21. Juni 2025 um 22:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere aus. Mit Werbung läuft die Ausstrahlung bis 00:15 Uhr. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr The Old Way zurzeit auch bei Amazon Prime in der Abo-Flat streamen.