Heute im TV: 163 Millionen teurer Sci-Fi-Blockbuster eines Marvel-Stars, der nach 14 Jahren Entwicklung schrecklich floppte

Cowboys & Aliens ist ein seltener Mix aus Sci-Fi- und Western-Elementen. Der Film von Marvel-Liebling Jon Favreau ging bei Kritik und Zuschauern unter. Heute läuft er im TV.

So manche skurrile Prämisse entpuppt sich im Kino als Riesen-Hit. Cowboys & Aliens ist kein solcher Fall. Der wilde Mix aus Western-Setting und Sci-Fi-Story von Marvel-Star Jon Favreau (Spider-Man: No Way Home) scheiterte krachend bei Kritik und an den Kassen. Und das nach 14 Jahren Entwicklung.

"Lachhaft" und "dumm": Sci-Fi-Kracher von Marvel-Star wird zu schlimmem Flop

Dabei wird die Story auf dem Papier viele Genre-Liebhaber packen. Ein Desperado mit Gedächtnisschwund (Daniel Craig) will sich gerade gegen einen ruchlosen Viehbaron (Harrison Ford) zur Wehr setzen, als sie von Aliens angegriffen werden. Da die Außerirdischen unschuldige Dorfbewohner entführen, arbeiten die beiden widerwillig zusammen.

An dem 2011 erschienenen Film wurde bereits seit 1997 gearbeitet, wie ein Variety-Bericht belegt. Der ganze Aufwand half am Ende wenig. Gerade die Leistung von Craig und Ford fand bei der Kritik zwar großen Anklang. Drehbuch-Makel und einfallslose Inszenierung wogen dort allerdings weit schwerer (via Metacritic ), manche Autoren nannten den Film sogar "lachhaft" und "dumm" (via Slant Magazine ).

Das Publikum schien dem kritischen Urteil zu folgen und strafte den Film mit einem weltweiten Einspielergebnis von 178 Millionen US-Dollar ab (via Box Office Mojo ). Bei 163 Millionen Budget ein immenses Verlustgeschäft.

Wann läuft Cowboys & Aliens im TV?

Cowboys & Aliens kommt am heutigen Dienstag, den 30. August 2022, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Western am 31. August um 22.35 Uhr nachholen.

