Heute im TV: 6 Stunden Sci-Fi-Marathon, der gleich mit einem echten Kultfilm und Meisterwerk startet

Aufgepasst, Sci-Fi-Fans! Heute Abend könnt ihr euch die volle Dröhnung geben und einen sechsstündigen Marathon mit echtem Kultfilm-Material zu Gemüte führen.

Falls ihr heute noch nichts vorhabt und Sci-Fi mögt, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen: Am heutigen Abend kommen RoboCop, RoboCop 2 und RoboCop 3 hintereinander im TV. Insbesondere der erste Teil kann sich wirklich sehen lassen und ist eigentlich für alle Film-Fans Pflichtprogramm. Der Streifen ist zu Recht absoluter Kult.

Heute kommt ein echtes Sci-Fi-Meisterwerk im TV: Was passiert in RoboCop?



Detroit soll als echter Gewalt- und Verbrechens-Hotspot im Jahre 2028 (was aus der 1987er-Perspektive noch ganz schön weit weg war) komplett eingestampft und als Delta City neu gebaut werden. Zum Schutz braucht es Kampfroboter, die aber nicht wie erhofft funktionieren. Stattdessen verpasst der zwielichtige Mega-Konzern Omni Consumer Products dem eigentlich verstorbenen Police Officer Alex Murphy (Peter Weller) ein Exoskelett – mit ungeahnten Folgen.

Studiocanal Heute im TV: Peter Weller in RoboCop

Darum geht's in RoboCop 2, dem zweiten Film des Sci-Fi-Marathons

RoboCop 2 macht dort weiter, wo Teil eins aufhört. OCP will Detroit immer noch dem Erdboden gleichmachen, um Delta City zu errichten. Darum versucht der Konzern, künstlich die Verbrechensrate in die Höhe zu treiben. Weil RoboCop das aber nicht mit sich machen lässt, feilen die Fieslinge an einem perfiden Plan: Sie versuchen, das Hirn eines Dealers in einen RoboCop 2.0 einzusetzen. Der läuft daraufhin allerdings direkt Amok.

Robocop 2 - Trailer (English) HD

Heute im TV: Worum geht's in RoboCop 3?

Auch in RoboCop 3 gibt der OCP-Konzern immer noch nicht auf. Dieses Mal will er nur noch einen Stadtteil exklusiv für Reiche errichten und vertreibt mithilfe von Söldnertruppen und dem noch skrupelloseren japanischen Konzern Kanemitsu Corporation die noch dort lebenden Menschen. Es kommt zum Bürgerkrieg und mittendrin steckt RoboCop, der sich entscheiden muss. Hilft er den Bürger:innen oder setzt er geltendes Recht durch?

Robocop 3 - Trailer (English) HD

Vor allem der erste RoboCop-Film ist immer noch genial und ein echt spannender Kultfilm

Die Themen bleiben zeitlos und auch heute noch aktuell: Der Kapitalismus greift immer wilder um sich und es kommt zu gezielt eingesetzter Polizeigewalt. Die Herrschenden schrecken selbst vor den unmenschlichsten Methoden nicht zurück, um ihre Interessen mit aller Härte durchzusetzen. Die ultra-harte Action und düstere Zukunftsvision wird mit einer Prise Satire garniert.

Ähnlich harte Unterhaltung und noch mehr Sci-Fi gefällig? Dann könnte Alien: Romulus etwas für euch sein. Der Streifen war an den Kinokassen ein Erfolg und macht auch sonst viel richtig. Aber kommt Alien: Romulus 2? Es gibt schon Ideen, aber Fans werden wohl oder übel lange warten müssen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt RoboCop?

RTL 2 zeigt den RoboCop-Marathon am heutigen Samstag, den 31. August ab 20:15 Uhr. RoboCop 2 läuft ab 22:15 Uhr, RoboCop 3 um 0:30 Uhr. Teil eins wird um 2:30 Uhr in derselben Nacht wiederholt.

Dann kommt auch die ungekürzten Fassung, die Version um 20:15 Uhr soll laut Schnittberichte um ungefähr 8 Minuten gekürzt sein.

Wenn ihr lieber kein TV schauen, sondern RoboCop stattdessen online streamen wollt, geht das natürlich auch. Ihr findet den Klassiker beispielsweise auf Amazon Prime im Abo oder bei den Video on Demand-Plattformen MagentaTV, Amazon, Apple TV oder YouTube.



