Heute im TV: Abgefahrener Sci-Fi-Film, bei dem Emma Watson wegen einer Kannibalen-Szene das Set verlassen hat

Wie verhält sich die Prominenz Hollywoods bei einer Apokalypse? Emma Watson schwingt die Axt! und wie James Franco, Seth Rogen und andere ums Überleben kämpfen, seht ihr heute im TV.

Emma Watson war bislang nur in einer waschechten Komödie zu sehen: Das ist das Ende. Seit Ende der Harry Potter-Reihe spielt sie eher in ernsteren Produktionen mit. Auch James Franco fiel auf, dass sie bei den chaotischen Dreharbeiten etwas gefremdelt habe. Ob sie in der ungewohnten Rolle überzeugen kann, könnt ihre selber beurteilen, denn heute läuft Das ist das Ende im TV.

Darum geht es in der Schwarzen Sci-Fi-Komödie Das ist das Ende

Wir befinden uns in einem Weltuntergangsszenario in Hollywood, wo jeder Star sich selber spielt. James Franco gibt in seinem Haus eine riesige Party und zu Gast sind nicht nur seine Kumpels Seth Rogen und Jay Baruchel, sondern auch jede Menge A-, B- und C-Promis. Als draußen die Apokalypse losbricht, findet die Party ein jähes Ende.

Während die meisten Stars versuchen zu fliehen, verschanzen sich die drei unter anderem mit Jason Segel, Jonah Hill und Danny McBride in Francos Haus. Dort müssen sie mit Dehydrierung, Hunger, Dreck, Dämonenheimsuchungen, Mutationen und Kannibalismus fertig werden, während sie versuchen den Weltuntergang zu überstehen.

Sony Pictures Das ist das Ende von und mit Seth Rogen

Emma Watson verließ abrupt das Set von Das ist Das Ende

Dass Harry Potter-Star Emma Watson überhaupt an den Dreharbeiten teilnahm, überraschte Ko-Regisseur und -Autor Seth Rogen, wie movieweb berichtete. Er hatte absichtlich eine Schauspielerin gewählt, die wie zufällig hereingeworfen wirkt und mit der sie bisher nicht zusammengearbeitet hatten. Auch für Watson schien die Comedy-Crew anscheinend gewöhnungsbedürftig zu sein, wie James Franco erzählte: "Ich meine, sie hat wirklich alles gegeben, aber ich konnte sehen, dass sie dachte: 'Oh, so haben sie Harry Potter nicht gedreht.'“

Auch interessant: Darum vermisst Emma Watson auch nach fünfjähriger Pause Hollywood nicht

Rogen schwärmt, dass sie wirklich lustig gewesen sei, auch wenn sie das Set wegen einer Kannibalismus-Szene mit Channing Tatum plötzlich verließ. Anscheinend war sie mit den drastischen Darstellungen nicht einverstanden, die Rogen später tatsächlich änderte. Sauer sei er über Watsons Abgang aber nicht gewesen, denn am nächsten Tag kam sie zurück, um sich zu verabschieden und auch später half sie bei der Werbetour des Films.

Emma Watson hat sich einen guten Film ausgesucht, um ihre Comedy-Qualitäten unter Beweis zu stellen, denn im Community-Ranking der besten Seth Rogan Filme schafft es Das ist das Ende auf Platz 6. Und auch unsere Redaktion hat die Weltuntergangskomödie auf dem Schirm, wenn es darum geht, die besten R-Rated Komödien der letzten 10 Jahre (stand 2018) zu küren.



WOW * streamt Das ist das Ende

Wann läuft Das ist das Ende im TV?

Die Weltuntergangs-Komödie wird am Samstag, dem 10. Februar um 22:05 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt. Eine Wiederholung zeigt der Sender ein paar Stunden später in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:55 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Das ist das Ende unter anderem bei WOW streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.