Heute im TV: Absolut unterschätzte Sci-Fi-Fortsetzung einer legendären Filmreihe mit 7 Teilen

Science-Fiction-Fans sollten heute unbedingt einen Blick ins TV-Programm wagen. Dort wird nämlich ein Film gezeigt, der bisher nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die er verdient.

Mit dem 1979 erschienenen Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hat Ridley Scott einen der einflussreichsten Sci-Fi-Filme überhaupt gedreht. Wenn Ellen Ripley (Sigourney Weaver) in den klaustrophobischen Gängen der Nostromo ums Überleben kämpft, wird vor unseren Augen Filmgeschichte geschrieben.

Nach dem Erfolg des Originals wurde das Alien-Universum um diverse Ableger erweitert, die mitunter kontrovers diskutiert wurden. Dazu gehört u.a. vor allem der vierte Teil der Hauptreihe: Alien – Die Wiedergeburt. Bis heute stehen viele Fans dem von Jean-Pierre Jeunet geschaffenen Sci-Fi-Horror sehr kritischen gegenüber.

Heute Abend könnt ihr euch im TV ein eigenes Bild machen.

Sci-Fi-Horror im TV: Alien 4 ist der bizarrste Teil der Reihe

Bei Alien – Die Wiedergeburt handelt es sich um keine direkte Fortsetzung der vorherigen Filme. Zwar kehrt Sigourney Weaver als Ellen Ripley zurück. Handlung, Schauplatz und Figuren funktionieren jedoch recht losgelöst vom Rest. Der vierte Alien-Film wagt sich wortwörtlich in neue Gewässer – mit verstörenden Klon-Experimenten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alien 4 schauen:

Alien - Die Wiedergeburt - Trailer (Deutsch)

Jean-Pierre Jeunet, der für den französischen Leinwandhit Die fabelhafte Welt der Amélie bekannt ist, drückt dem Alien seinen eigenen Stempel auf und führt uns durch das Labyrinth einer engen, dampfenden Raumstation. Man spürt förmlich die Hitze, die sich in den Gängen staut, und den Dunst, den dort die Kamera einfängt.

Glühende Lichter, schwitzende Menschen und eine unheimliche Kreatur nach der anderen: Trotz aller Eigenheiten und neuen Dynamiken, die der Film mitbringt, bleibt Alien – Die Wiedergeburt den Kernthemen der Reihe sehr verbunden. Besonders das Mutterschafts-Motiv hat kein anderer Teil dermaßen unerschrocken weitergedacht.

Zum Weiterlesen: Hinter den Kulissen von Alien 4 gab es großen Krach

Sci-Fi-Horror-Fortsetzung: Wann läuft Alien 4 im TV?

Alien – Die Wiedergeburt läuft heute Abend am 13. August 2025 um 22:30 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:45 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:40 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen. Dort gibt es auch die anderen Teile der Reihe sowie die neue Serie Alien: Earth.