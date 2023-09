"Ich hasse diese Art von Film": Heute läuft ein richtig guter Sci-Fi-Horror im TV, bei dem sich Regisseur und Drehbuch-Autor heftig stritten

Für Science-Fiction-Fans ist die Alien-Reihe Pflichtprogramm. Heute Abend kommt Teil 4 im Fernsehen, bei dem sich Regisseur und Drehbuch ordentlich verkracht haben.

Mit Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hat Ridley Scott einen der wichtigsten Science-Fiction-Filme in der Geschichte der bewegten Bilder geschaffen. Ellen Ripleys (Sigourney Weaver) Überlebenskampf in den klaustrophobischen Gängen der Nostromo ist die Grundlage einer der besten Sci-Fi-Reihen überhaupt.

Im Lauf der Jahre hat es mehrere Fortsetzungen und diverse Ableger gegeben, die das Alien-Universum um weitere Figuren und Geschichten erweitert haben. Besonders kontroverse diskutiert wurde Alien – Die Wiedergeburt, der vierten Eintrag in die Reihe. Heute Abend könnt ihr euch den Sci-Fi-Horror im Fernsehen anschauen.

Entfesselter Science-Fiction-Horror: Alien 4 ist der mit Abstand bizarrste Teil der Alien-Reihe

Alien – Die Wiedergeburt bringt Sigourney Weaver als Ellen Ripley zurück, fühlt sich aber nur bedingt wie eine Fortsetzung der vorherigen Filme an. Vielmehr wagt sich die Alien-Reihe in neue Gewässer, verlagert den Fokus (es geht sehr viel um gruselige Klon-Experimente) und führt am Ende das umstrittene Newborn-Alien ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alien 4 schauen:

Alien - Die Wiedergeburt - Trailer (Deutsch)

Der vierte Alien-Film wirkt sehr chaotisch, was durchaus seine Vorzüge hat. Er besitzt einen eigenen Charakter und hebt sich deutlich vom Rest der Reihe ab. Das Chaos kommt allerdings nicht von ungefähr. Hinter den Kulissen hat es ordentlich zwischen Regisseur Jean-Pierre Jeunet und Drehbuchautor Joss Whedon gekracht.

Im Interview mit The Independent blickte Jeunet letztes Jahr auf die Zusammenarbeit mit Whedon zurück.



Ich weiß, dass Joss Whedon einige schlechte Dinge über mich gesagt hat. Es ist mir egal. Ich weiß, wenn Joss Whedon den Film selbst gedreht hätte, wäre [Alien – Die Wiedergeburt] er wahrscheinlich ein großer Erfolg geworden. Er ist sehr gut darin, Filme für amerikanische Geeks zu machen – etwas für Idioten. Weil er sehr gut darin ist, Marvel-Filme zu machen. Ich hasse diese Art von Film. Es ist so albern, so dumm.

Nach dem vierten Teil lag die Reihe erstmal brach, was nicht zuletzt am enttäuschenden Einspielergebnis lag. Sämtliche Alien 5-Pläne wurden. Neben einem Whedon-Drehbuch, das auf der Erde spielt, war zeitweise sogar Aliens -Regisseur James Cameron in eine potentielle Fortsetzung involviert.

Schlussendlich legte 20th Century Fox die Arbeit an Alien 5 auf Eis und fokussierte sich auf das Crossover Alien vs. Predator, das 2004 ins Kino kam. Acht Jahre später kehrte Alien-Schöpfer Ridley Scott zurück und startete mit Prometheus – Dunkle Zeichen eine Prequel-Reihe, die nach Alien: Covenant aber auch eingestellt wurde.

Sci-Fi-Horror-Fortsetzung: Wann läuft Alien 4 im TV?

Alien – Die Wiedergeburt läuft heute Abend, am 6. September 2023, um 22:00 Uhr auf NITRO. Mit Werbeunterbrechung zieht sich die Ausstrahlung bis 00:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen. Dort gibt es auch die anderen Teile der Reihe.



