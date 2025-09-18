Heute im TV: Absolute Sci-Fi-Enttäuschung, von der sich das Milliarden-Franchise nicht mehr erholt hat

Kabel eins strahlt heute Abend Transformers 5: The Last Knight aus. Der finanzielle Misserfolg des Films hat das Franchise bis heute in ein Tief und eine unklare Zukunft geführt.

Mit dem fünften Teil der Transformers-Reihe wollte sich auch Stammregisseur Michael Bay von der Reihe verabschieden. Entsprechend krachend wirft Transformers 5: The Last Knight sogar Ritter und Nazis in den Ring, während Krawall-Meister Bay sogar Stonehenge wegpusten wollte.

Dem finanziellen Erfolg hat diese Gigantomanie aber nicht wirklich geholfen. Transformers 5: The Last Knight, der am 22. September 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel eins läuft, markiert bis heute den schleichenden Untergang eines der größten Blockbuster-Franchises der Gegenwart.

Transformers 5 ist der teuerste Teil der Reihe – aber spielte viel zu wenig ein

Mit einem Budget zwischen 217 und 260 Millionen Dollar durfte Michael Bay für den fünften Transformers-Film nochmal mehr Geld für Explosionen und Effektspektakel verpulvern als zuvor. Am Ende spielte der Blockbuster weltweit rund 605 Millionen Dollar ein. Im Vergleich zu den anderen Teilen des Franchise blieb der Film damit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Schaut hier noch einen deutschen Transformers 5-Trailer:

Transformers 5 The Last Knight - Trailer (Deutsch) HD

Hier seht ihr nochmal, wie das Transformers-Franchise bis zu Teil 5 an den Kinokassen abgeschnitten hat:

Das Transformers-Franchise hat sich bislang nicht vom Box-Office-Abwärtstrend erholt

In einer aktuelleren Meldung hieß es zuletzt, dass Originalregisseur Michael Bay jetzt doch wieder auf den Regiestuhl für einen neuen Transformers-Film zurückkehren soll. Bleibt abzuwarten, ob er der Reihe wieder zu altem Ruhm verhelfen kann ...

Auch wenn Transformers 4 den Zusatztitel Ära des Untergangs trägt, hat in Wahrheit Transformers 5 eine Ära des Untergangs eingeläutet – für das Franchise selbst.

