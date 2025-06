Transformers-Rettung in Sicht: Regie-Vater der Sci-Fi-Reihe soll nach 8 Jahren zurückkehren

Nachdem die Transformers-Reihe zuletzt mehrere Rückschläge einstecken musste, offenbart sich ein unerwarteter Retter in der Not: Michael Bay will zu dem Sci-Fi-Franchise zurückkehren.

Wenn sich Autobots und Decepticons auf der großen Leinwand prügeln, ist in der Regel von einem der größten Action-Blockbuster des Sommers die Rede. Zumindest war das einmal so. Vier Filme lang triumphierte die Transformers-Reihe an den Kinokassen, ehe sich erste Ermüdungserscheinungen seitens des Publikums einstellten. Paramount hat daraufhin diverse Versuche unternommen, um die Reihe zu erneuern.

Obwohl Spin-offs wie Bumblebee und Transformers One bei der Kritik überraschend gut ankamen, blieben die neuen Filme hinter den finanziellen Erwartungen des Studios zurück. Auch Transformers: Aufstieg der Bestien, der als Startschuss einer weiteren Live-Action-Trilogie fungieren sollte, hat bisher keine Fortsetzung hervorgebracht. Es wird höchste Zeit, dass die Reihe ihr altes Box-Office-Mojo wiederfindet.

Michael Bay hat eine neue Idee für einen Transformers-Film

Genau das ist der Plan – oder zumindest einer der Pläne, die bei Paramount existieren. Wie der stets gut informierte Hollywood-Insider Matt Belloni erfahren hat, befindet sich niemand Geringeres als Michael Bay im Gespräch für einen neuen Transformers-Film. Bay inszenierte die ersten fünf Filme der Sci-Fi-Reihe, ehe er sich nach einer Dekade im Allspark-Getöse von den überlebensgroßen Robo-Aliens verabschiedete.

In seinem Newsletter bei Puck schreibt Belloni, dass Bay bereits letztes Jahr mit einer neuen Transformers-Idee auf Paramount zugegangen ist. Der Pitch kam offenbar so gut an, dass sich das Projekt nun mit dem noch relativ unbekannten Drehbuchautor Jordan VanDina in Entwicklung befindet. Sollte der Film grünes Licht erhalten, würde Bay als Produzent und möglicherweise auch als Regisseur zurückkehren.

Obwohl Bays Transformers-Filme oft bei der Kritik durchfielen, zeigt sich rückblickend, dass der erfahrene Blockbuster-Regisseur eine sehr treffende Wahl war, um die furiose Sci-Fi-Action in Szene zu setzen. Mit der Wucht von Bays Pentalogie konnten die jüngeren Einträge nicht mithalten. Vielleicht gelingt es ihm sogar, Linkin Park für einen weiteren Abspannsong zu gewinnen, um das Nostalgiepaket perfekt zu schnüren.

Alle Transformers-Filme von Michael Bay:

Laut Belloni befinden sich vier weitere Transformers-Filme bei Paramount in Entwicklung, angefangen bei dem G.I. Joe-Crossover, das am Ende von Aufstieg der Bestien geteast wurde. Zudem soll Josh Cooley, der Transformers: One inszenierte, an einem Live-Action-Projekt arbeiten. Über die verbleibenden zwei Filme, die sich in einem sehr frühen Stadium befinden sollen, sind bisher keine konkreten Details bekannt.

Wann startet Michael Bays neuer Transformers-Film im Kino?

Wie bereits geschrieben: Noch hat Michael Bays neuer Transformers Film kein grünes Licht. Ein wichtiges Detail versteckt sich trotzdem noch in Bellonis Newsletter: Wenn Paramount die Rechte an der Hasbro-Marke behalten will, muss der nächste Film bis 2029 in Produktion sein. Das gibt uns zumindest ein grobes Zeitfenster für die Veröffentlichung des nächsten Transformers-Films, welcher auch immer das wird.