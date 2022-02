Heute im TV: Batman Begins hat Christian Bale fast einen Nervenzusammenbruch verpasst

Für Batman Begins, der heute auf ProSieben läuft, musste sich Christian Bale einen gestählten Körper antrainieren. Viel härter war es aber, diesen dann in den Batman-Anzug zu bekommen und sich zu bewegen.

Hinweis: Den nachfolgenden Artikel haben wir in leicht veränderter Form schon mal im Dezember 2020 veröffentlicht.

Wer schön sein will, muss leiden. Und wer Batman sein will, muss anscheinend Höllenqualen überstehen. So ging es zumindest Christian Bale, der den DC-Superhelden in der Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan gespielt hat.

Für die Rolle als Bruce Wayne trainierte sich Bale alleine für Batman Begins, der heute um 22:35 Uhr von ProSieben ausgestrahlt wird, beeindruckende 45 Kilo Muskelmasse in nur fünf Monaten an. Sein gestählter Körper machte es aber anscheinend nur noch härter, in den Anzug des Dunklen Ritters zu schlüpfen.

Bei einer damaligen Pressekonferenz für The Dark Knight Rises erzählte der Star von den körperlichen und psychischen Schmerzen, die er anfangs durch den Batman-Anzug erleiden musste.

Christian Bale konnte im Batman-Anzug kaum atmen

Business Insider berichtete 2012 von der Pressekonferenz zum Finale der The Dark Knight-Trilogie, wo Christian Bale über seine erste Erfahrung mit dem Batman-Anzug am Set sagte:

Die Klaustrophobie war einfach unglaublich. Ich stand da und dachte: 'Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht denken. Das ist zu eng. Das zerdrückt meinen Kopf. Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch'.

Weil der Batman-Anzug so eng und der Dreh für Christian Bale dadurch so anstrengend war, wurden Nachbesserungen vorgenommen. Bei The Dark Knight passte der Star wohl schon so gut hinein, dass dadurch sogar Drehtage eingespart wurden. Dazu sagte Nolan:

Den [Film] haben wir acht Tage früher fertig gedreht. Ich denke, ein Teil davon liegt daran, dass wir Abkürzungen geschaffen haben, um den Anzug anziehen zu können.

Im Video ranken wir alle Batman-Filme

Wir ranken alle BATMAN Filme | Ranking

Bale konnte sich den Anzug irgendwann auch förmlich vom Leib reißen, sobald es im Extremfall dazu kommen sollte, dass er Sternchen vor Augen sah.

Da half es wohl auch wenig, ein cooler Playboy-Milliardär zu sein. Im Inneren des Batman-Anzugs war Christian Bales Bruce Wayne am Anfang eher kaum mehr als ein plattgedrückter Fisch in der Sardinenbüchse.

Habt ihr euch das Tragen des Batman-Anzugs so anstrengend vorgestellt?