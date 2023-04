Heute im TV: Berüchtigte Sci-Fi-Katastrophe mit Vin Diesel, den der Regisseur nach dem Dreh nicht mehr leiden konnte

Heute Abend läuft ein Sci-Fi-Blockbuster mit Vin Diesel im TV, dessen berüchtigter Dreh danach Thema einer Doku war. Der Regisseur konnte seinen Star nach der Produktion nicht mehr leiden.

Die Filmgeschichte ist voller katastrophaler Dreharbeiten, nach denen viele Beteiligte nicht mehr miteinander reden wollten. Über die schlimmsten Beispiele gibt es sogar Dokumentationen. Wie etwa über den Sci-Fi-Flop Babylon A.D. mit Vin Diesel, der heute im TV läuft.

Im TV: Vin Diesel brachte Sci-Fi-Regisseur beim Dreh zur Weißglut

Regisseur Mathieu Kassovitz arbeitete vor dem Drehstart bereits mehrere Jahre daran, die Sci-Fi-Story über einen wortkargen Söldner und seinen Schützling (Mélanie Thierry) auf die Leinwand zu bringen. Schließlich bekam er das Geld zusammen, 20th Century Fox wollte den Film produzieren und verpflichtete mit Diesel einen Star für die Hauptrolle.

Der Dreh entpuppte sich allerdings als Katastrophe. Wie in der Doku Fucking Kassovitz angedeutet wird, stritt sich der Regisseur mit dem Studio über Budget, Zeit und Inhalt. Ein Bericht von Page 6 suggeriert, dass Diesel die Dreharbeiten mit exzessiven Verspätungen torpedierte und Kassovitz damit extrem verärgerte. In einem Gespräch mit SoFilm bezeichnete der ihn noch Jahre später als "Angeber", der "zu nichts fähig sei".

Die Dokumentation Fucking Kassovitz findet ihr auf YouTube:

Wann läuft Babylon A.D. im TV?

Babylon A.D. läuft am heutigen Samstag, den 15. April 2023, um 22.15 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Film um 2.10 Uhr nachholen. Neben Diesel und Thierry ist unter anderem Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) vor der Kamera zu sehen.

