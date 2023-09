Heute im TV: Bittere Fantasy-Niederlage hat ein Universum mit 4 Teilen zerstört, aber es gibt noch Hoffnung

Die Spannung war groß, als die Fantasy-Verfilmung The Darkest Minds mit Amandla Stenberg in der Hauptrolle angekündigt wurde. Inzwischen wissen wir jedoch, dass die Reihe keine Zukunft mehr hat.

Jugendbuchverfilmungen waren in den 2000er und 2010er Jahren dank Harry Potter, Twilight und Die Tribute von Panem angesagt. Jedes Studio in Hollywood wollte eine eigene vergleichbare Filmreihe etablieren wollte. So wagte sich 20th Century Fox 2018 an die The Darkest Minds-Romane von Alexandra Bracken.

In vier Bänden hat sich Bracken eine dystopische Welt ausgedacht, in der eine Seuche fast alle Kinder auf der Erde dahingerafft hat. Die Kinder, die überlebt haben, entwickelten Superkräfte, was sie in den Augen der Regierung zur Gefahr macht. Sie werden verfolgt und eingesperrt – das erfahren wir auch im ersten Film.

Doch wie geht die Geschichte weiter?

Fantasy-Enttäuschung: Die The Darkest Minds-Verfilmung wurde noch vor Teil 2 abgebrochen

Aufgrund enttäuschender Kinozahlen werden wir die Antwort im Kino wohl nie erfahren. The Darkest Minds teilt sich das Schicksal vieler anderer Fantasy-Verfilmungen, die nach einem Teil abgebrochen wurden, obwohl die Geschichte der Vorlage längst noch nicht zu Ende erzählt war.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Darkest Minds schauen:

The Darkest Minds - Trailer (Deutsch) HD

The Darkest Mindes kostete in der Produktion 34 Millionen US-Dollar. Die 41 Millionen US-Dollar, die der Film weltweit im Kino einspielen konnte, waren allerdings viel zu wenig, um die Fortsetzung der Reihe zu rechtfertigen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von The Darkest Minds weitergeht, müsst ihr zu den Büchern greifen.

Die Darkest Minds-Buchreihe im Überblick:

Darüber hinaus hat Bracken mehrere Novellen und Kurzgeschichten geschrieben, die uns mehr über die Figuren und die Welt von The Darkest Minds verraten.

Auch wenn der The Darkest Minds-Film, den wir bekommen haben, keine Fortsetzung erhalten hat, besteht dennoch die Hoffnung, dass die Geschichte eines Tages komplett verfilmt wird. Das Vorbild könnte Percy Jackson sein: Im Kino war nach zwei Teilen Schluss. Nun erwartet uns eine Neuverfilmung in Serienform bei Disney+.

Wann läuft The Darkest Minds im TV?

The Darkest Minds läuft heute Abend, am 9. September 2023, um 23:30 Uhr auf Sat.1. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 01:15 Uhr. Die Wiederholung folgt wenige Stunden später um 03:30 Uhr. Wenn ihr nicht so lang wach bleiben wollt, könnt ihr den Film alternativ bei Disney+ im Abo streamen.

