Heute im TV: CSI ist nach über 7 Jahren zurück und sogar 4 Original-Stars sind dabei

Die Kultserie CSI wurde nach über 7 Jahren wiederbelebt. Die neuen Folgen von CSI: Vegas starten heute endlich im Free-TV. Und sogar 4 Original-Stars sind zurück.

Spannende Kriminalfälle im Sündenpfuhl Las Vegas, unerwarteter Gore und faszinierende Kamerafahrten durch menschliche Überreste: In den 2000er Jahren führte für Krimifans kaum ein Weg an der Serie CSI: Den Tätern auf der Spur. Die Kultserie, für die sogar Quentin Tarantino eine Folge inszenierte, entwickelte sich zu einem erfolgreichen Franchise mit drei Spin-offs.

Über 7 Jahre nach dem Serienende kehrt CSI jetzt dorthin zurück, wo für deutsche Fans alles angefangen hat: Ab heute läuft das Revival CSI: Vegas im Free-TV bei VOX. Dort premierten bis 2006 die ersten Staffeln, ehe die Serie ins Programm von RTL wanderte. Alle Infos zur Ausstrahlung und welche Original-Stars zurückkehren, erfahrt ihr hier.

TV, Stream und DVD: Wann und wo ihr CSI: Vegas sehen könnt

CBS Die Besetzung von CSI: Vegas

Bereits seit Herbst 2022 gibt es alle 10 Episoden der ersten Staffel von CSI: Vegas bei RTL+ zu streamen. Ab dem 22. Februar 2023 ist es auch im Free-TV bei VOX endlich soweit. Dort wird CSI: Vegas immer mittwochs in Doppelfolgen zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Wer nicht solange auf die CSI-Rückkehr warten möchte und kein RTL+ Abo besitzt, hat noch eine weitere Möglichkeit. Am 23. Februar 2023 erscheint die komplette erste Staffel von CSI: Vegas auf DVD.

Darum geht's im CSI-Revival und diese Stars sind zurück

Wer sich an die späteren Staffeln von CSI nicht mehr erinnert, wird keine Probleme mit dem Einstieg in das Revival haben. Denn das Kriminallabor von Las Vegas hat mittlerweile eine komplett neue Besetzung sowie eine neue Leiterin namens Maxine Roby (Paula Newsome). Aber natürlich kehren auch einige Original-Stars (und der Intro-Ohrwurm Who Are You von The Who) zurück.

Auslöser dafür ist ein Angriff auf den ehemaligen LVPD-Captain Jim Brass (Paul Guilfoyle), der Gil Grissom (William Petersen) und Sara Sidle (Jorja Fox) aus ihrem wohlverdienten Ruhestand zurück holt. Und dieser Fall hängt mit einer viel größeren Verschwörung zusammen, bei der nichts weniger als das Schicksal des CSI-Labors auf dem Spiel steht.

Schaut hier den Trailer zu CSI: Vegas

CSI Vegas - S01 Trailer 2 (English) HD

Denn Labortechniker David Hodges (Wallace Langham) soll angeblich jahrelang Beweismittel manipuliert haben. Wenn das stimmt, könnten Tausende von verurteilten Straftätern aus dem Gefängns entlassen werden, die alle noch eine Rechnung mit den Mitarbeitendenden des CSI eine Rechnung offen haben.

Die erste Staffel von CSI: Vegas besteht aus überschaubaren 10 Episoden. Diese verbinden das altbewährte Fall-der-Woche-Konzept mit einer übergreifenden Handlung rund um die CSI-Verschwörung, der Gil Grissom und Sara Sidle auf den Grund gehen. Für Fans gibt es aber auch eine schlechte Nachricht. Nach der ersten Staffel wird das CSI-Duo nicht mehr zu sehen sein.

In den USA läuft CSI: Vegas bereits in Staffel 2, in der die nächste Rückkehrerin Catherine Willows (Marg Helgenberger) das Grissom-große Loch zu füllen versucht. Im Februar wurde vom US-Sender CBS bereits eine dritte Staffel in Auftrag gegeben. Das CSI-Revival ist also keine einmalige Sache.

